Сокровище ЮНЕСКО! Посмотрите, как в центре ремёсел Молодечно создают самобытные шедевры из соломки

Этнический космос и код счастья. Наше золото и солнце. Неспроста белорусская соломка – в сокровищнице ЮНЕСКО! Благодаря богатым традициям и сильной школе мастеров народное искусство процветает. Среди креативных центров ремесел – Молодечно. В творческой лаборатории рождаются самобытные шедевры: от сказочных панно до объемных фигур, шкатулок и кухонной утвари. Это ли не чудо? Экологично и красиво.

Татьяна Пархомчук, методист Молодечненского районного центра ремесел:

У нас тут много мастеров, и все они талантливые, у каждого свой вкус. У каждого свои идеи новые. Много коллабораций – солома с вытинанкой, с дыванами, со льном.

– Такая шляпа, традиционная белорусская. Много ли нужно было на нее наплести зубатки?

– Да, для плетения шляп нужно от 15 метров и больше. Плетут и сумочки, и разные украшения, веночки, кокошники.