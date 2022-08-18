Любителям экстрима на заметку. В городском парке Слуцка появится скейт-площадка

Новости Беларуси. В городском парке Слуцка появится скейт-площадка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ее строительство стало возможным благодаря средствам, заработанным на районном субботнике. Уже начали обустройство территории. Общий размер площадки будет около 800 квадратных метров. Здесь будет возможность кататься на скейтбордах, самокатах и роликах. Строительные работы планируют завершить к октябрю.

Кристина Алешко, заместитель начальника производственно-технического отдела Слуцкого ЖКХ:

Дополнительно будет установлено ограждение, освящение с элементами благоустройства. В данный момент идут работы под укладку асфальтобетонного покрытия, которое будет являться основанием для установки как минимум четырех модульных каркасов.