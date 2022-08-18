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Любителям экстрима на заметку. В городском парке Слуцка появится скейт-площадка

18 августа 2022 14:04
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Новости Беларуси. В городском парке Слуцка появится скейт-площадка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Любителям экстрима на заметку. В городском парке Слуцка появится скейт-площадка-1

Ее строительство стало возможным благодаря средствам, заработанным на районном субботнике. Уже начали обустройство территории. Общий размер площадки будет около 800 квадратных метров. Здесь будет возможность кататься на скейтбордах, самокатах и роликах. Строительные работы планируют завершить к октябрю.

Любителям экстрима на заметку. В городском парке Слуцка появится скейт-площадка-4

Кристина Алешко, заместитель начальника производственно-технического отдела Слуцкого ЖКХ:
Дополнительно будет установлено ограждение, освящение с элементами благоустройства. В данный момент идут работы под укладку асфальтобетонного покрытия, которое будет являться основанием для установки как минимум четырех модульных каркасов.

Любителям экстрима на заметку. В городском парке Слуцка появится скейт-площадка-7

Пока в Слуцке это первый объект такого рода. Планируется, что скейт-площадка привлечет в город еще больше активной молодежи.

# Социальная инфраструктура # общество # Кристина Алешко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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