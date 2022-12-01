«Это ещё то приключение». Водитель со стажем поделился, каково было ездить на советской резине зимой
Новости Беларуси. Погода проверяет водителей на прочность. Минус на градуснике и плюс в статистике ДТП. Снегопады, резкие перепады температур, скользкая дорога и короткий световой день добавляют проблем пешеходам и водителям. С приходом холодов растет количество аварий. О том, когда переобуваться, какие зимние шины поставить, как ГАИ отслеживает нарушителей и чем чревата халатность водителей, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
У вас большой стаж вождения. Сколько лет?
Владимир Дубровский, водитель со стажем:
Начиная с 1986 года.
Наталья Надольская:
У меня чуть меньше, стаж вождения – 23 года. У вас, конечно, гораздо больше. Я думаю, что вы не понаслышке знаете, как ведет себя в зимний период машина, у которой летняя резина. В Советском Союзе шины были универсальными, то есть фактически это было узаконено.
Владимир Дубровский:
Да, на все случаи жизни.
Наталья Надольская:
Вы с 1986 года водитель. Расскажите, приходилось ли вам лично на летней резине в зимний период ездить?
Владимир Дубровский:
Мне приходилось ездить на советской резине на автомобиле, который у меня был на тот момент. Это «Жигули». Это было очень круто. Я вам скажу, это еще то приключение. Когда дорога плохо почищена или на ней наледь, она просто неконтролируемая. Чуть превышаешь скорость, и за счет заднего привода, ни курсовой стабилизации, ABS – ничего нет, она просто уходит в неконтролируемые заносы. Сейчас стало модное слово «дрифтинг». Ты думаешь: кажется, ехал 70, а уходишь.
Наталья Надольская:
Оказывается, в Советском Союзе уже дрифтовали.
Владимир Дубровский:
Да, так приходилось вытягивать машину. Слава богу, весь период вождения без происшествий таких. Но зато школа того вождения дает большой опыт.
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