«Это ещё то приключение». Водитель со стажем поделился, каково было ездить на советской резине зимой

Новости Беларуси. Погода проверяет водителей на прочность. Минус на градуснике и плюс в статистике ДТП. Снегопады, резкие перепады температур, скользкая дорога и короткий световой день добавляют проблем пешеходам и водителям. С приходом холодов растет количество аварий. О том, когда переобуваться, какие зимние шины поставить, как ГАИ отслеживает нарушителей и чем чревата халатность водителей, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

У вас большой стаж вождения. Сколько лет?

Владимир Дубровский, водитель со стажем:

Начиная с 1986 года. Наталья Надольская:

У меня чуть меньше, стаж вождения – 23 года. У вас, конечно, гораздо больше. Я думаю, что вы не понаслышке знаете, как ведет себя в зимний период машина, у которой летняя резина. В Советском Союзе шины были универсальными, то есть фактически это было узаконено. Владимир Дубровский:

Да, на все случаи жизни. Наталья Надольская:

Вы с 1986 года водитель. Расскажите, приходилось ли вам лично на летней резине в зимний период ездить?