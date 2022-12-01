Зимняя резина не спасёт. Что делать водителям, если автомобиль выходит из под контроля в гололёд?

Новости Беларуси. Погода проверяет водителей на прочность. Минус на градуснике и плюс в статистике ДТП. Снегопады, резкие перепады температур, скользкая дорога и короткий световой день добавляют проблем пешеходам и водителям. С приходом холодов растет количество аварий. О том, когда переобуваться, какие зимние шины поставить, как ГАИ отслеживает нарушителей и чем чревата халатность водителей, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Кроме того, что машина может дрифтовать, как еще ведет себя автомобиль на летней резине в зимний период?

Владимир Дубровский, водитель со стажем:

Просто ее сносит, она неуправляемая. Ты не можешь рассчитать скорость, к которой привык летом. Совсем по-другому себя ведет машина. Многие, кто с этим сталкивается, могут растеряться – и, пожалуйста, ДТП гарантированно. Наталья Надольская:

У меня, кстати, был такой опыт. Я как водитель со стажем знаю, что самое сложное – это когда температура практически нулевая, то есть она с плюса резко переходит в минус. Эти пару часов, когда не прихватится хорошо лед – просто корка ледяная на дороге. Я ехала с работы домой. У меня, чтобы подъехать к дому, нужно съехать с небольшой горочки. Я, естественно, притормаживаю, и зад машины меня просто несет в мои же собственные ворота. Это ужасный опыт – понимать, что тебе машина больше не принадлежит, ее просто несет. Вы знаете, я чудом остановилась на расстоянии от своих собственных ворот. То есть я бы разбила и ворота, и машину. Это тот самый случай, когда действительно машина неконтролируема.