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Зимняя резина не спасёт. Что делать водителям, если автомобиль выходит из под контроля в гололёд?

01 декабря 2022 17:02
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Новости Беларуси. Погода проверяет водителей на прочность. Минус на градуснике и плюс в статистике ДТП. Снегопады, резкие перепады температур, скользкая дорога и короткий световой день добавляют проблем пешеходам и водителям. С приходом холодов растет количество аварий. О том, когда переобуваться, какие зимние шины поставить, как ГАИ отслеживает нарушителей и чем чревата халатность водителей, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Кроме того, что машина может дрифтовать, как еще ведет себя автомобиль на летней резине в зимний период?

Зимняя резина не спасёт. Что делать водителям, если автомобиль выходит из под контроля в гололёд?-1

Владимир Дубровский, водитель со стажем:
Просто ее сносит, она неуправляемая. Ты не можешь рассчитать скорость, к которой привык летом. Совсем по-другому себя ведет машина. Многие, кто с этим сталкивается, могут растеряться – и, пожалуйста, ДТП гарантированно.

Наталья Надольская:
У меня, кстати, был такой опыт. Я как водитель со стажем знаю, что самое сложное – это когда температура практически нулевая, то есть она с плюса резко переходит в минус. Эти пару часов, когда не прихватится хорошо лед – просто корка ледяная на дороге. Я ехала с работы домой. У меня, чтобы подъехать к дому, нужно съехать с небольшой горочки. Я, естественно, притормаживаю, и зад машины меня просто несет в мои же собственные ворота. Это ужасный опыт – понимать, что тебе машина больше не принадлежит, ее просто несет. Вы знаете, я чудом остановилась на расстоянии от своих собственных ворот. То есть я бы разбила и ворота, и машину. Это тот самый случай, когда действительно машина неконтролируема.

Зимняя резина не спасёт. Что делать водителям, если автомобиль выходит из под контроля в гололёд?-4

Владимир Дубровский:
Да, но есть другие случаи, когда еще хуже ситуация. То есть был лед, замерз, начинает идти первый снег.

Наталья Надольская:
Точно, он припорошен.

Владимир Дубровский:
Да, припорошка – это еще хуже и страшнее. Тогда ты точно понимаешь, что ничего не можешь контролировать. Надо как-то цепляться за край обочины, чтобы просто доехать и поставить машину. Тут даже дело не в летней резине, зимняя резина тоже не спасет. Может быть, шипы, но только в меньшей степени.

«Это еще то приключение». Водитель со стажем поделился, каково было ездить на советской резине зимой – подробнее здесь.

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# Автомобили # общество # Наталья Надольская # Владимир Дубровский # Фотофакт

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