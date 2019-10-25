«Музей для меня родное место». 75-летие музея ВОВ отметили в Минске

Новости Беларуси. В Минске проходит концерт, посвященный юбилею музея Великой Отечественной войны. Торжество приурочено к 75-летию со дня открытия национального хранилища истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зрительном зале – ветераны, люди, которые внесли неоценимый вклад в историю музея, посвятили ему свою жизнь. Музей ВОВ – это научный, культурный и просветительский центр, благодаря которому мы можем знать правду о войне.

Наталья Филиппович, ведущий научный сотрудник музея Великой Отечественной войны: Музей для меня родное место, которому я по мере сил отдала все свои знания, мысли, чувства. Потому что в музее для меня соединились и слава, и память наши. Музей сегодня – это национальное достояние нашей белорусской республики. Мы очень сильно готовились к этому юбилею.

Наталья Яскевич, заведующая отделом научно-исследовательской работы музея:

Я пришла в музей сразу после окончания университета, исторического факультета, и фактически всю свою жизнь связала с музеем. Поэтому для меня это, конечно, очень большой праздник.

Сегодня очень праздничная атмосфера, будет награждение. Для нас приготовили концерт. А самое главное – это, наверное, встреча сотрудников, которые когда-то работали в музее, с нынешними коллегами.