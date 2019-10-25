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Более 100 образцов. Рассказываем про новую технику на вооружении белорусской армии

25 октября 2019 17:01
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Новости Беларуси. Более сотни образцов современной техники связи поступило на вооружение белорусской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 100 образцов. Рассказываем про новую технику на вооружении белорусской армии-1

Предприятиям оборонки потребовалось несколько лет на разработку инновационных решений, о которых говорил в свое время Президент. И вот результат. Помимо уникальных машин сегодня под Оршей продемонстрировали и первые отечественные станции спутниковой связи, и это важная веха в истории белорусского военпрома.

Подробнее в видеоматериале Анастасии Бут.

Более 100 образцов. Рассказываем про новую технику на вооружении белорусской армии-4

Этот «Богатырь» – так назвали машину разработчики –  только с конвейера. Единственный в своем роде, уникальный по комплектации. По сути, это радиостанция на колесах. Она способна работать на любых частотах и в самых экстремальных условиях.

Более 100 образцов. Рассказываем про новую технику на вооружении белорусской армии-7

Андрей Слугинов, командир взвода батальона 86-й бригады связи:
На учениях в Нижнем Новгороде автомобиль проходил по песчаной местности. Подъезжали к танковой переправе, соответственно, там местность была – брод, грязь, вода. Автомобиль прошел, водитель не жаловался, то есть не застрял и выехал спокойно.

Более 100 образцов. Рассказываем про новую технику на вооружении белорусской армии-10

Ультрасовременный «Богатырь» уже сегодня поступил на вооружение 86-й бригады связи. Еще более сотни образцов отечественной техники спецназначения – от переносных станций до габаритных комплексов – отправились в разные уголки страны.

Более 100 образцов. Рассказываем про новую технику на вооружении белорусской армии-13

За последние несколько лет в военпроме Беларуси не просто сделали шаг вперед, а совершили настоящий прорыв. Ученые и конструкторы разработали десятки современных систем и средств связи, не уступающих по своим характеристикам лучшим мировым аналогам. Известно: переоценить значение качественной связи и скорости ее передачи в военном деле невозможно. От одного сигнала, по сути, может зависеть исход целой операции.

Более 100 образцов. Рассказываем про новую технику на вооружении белорусской армии-16

Анастасия Бут, корреспондент:
Чтобы обеспечить связью военных командиров, еще 10 лет назад необходимо было на определенную точку пригнать около 20 машин. И, собственно, развернуть такой комплекс. Сегодня же все функции возложены всего на один автомобиль. В нем сконцентрированы все самые инновационные разработки отечественного военпрома.

Более 100 образцов. Рассказываем про новую технику на вооружении белорусской армии-19

Олег Мищенко, начальник войск связи Вооруженных Сил Беларуси:
Хочу вас заверить, что та техника, которая вручалась сегодня, ее слышат только те, кому это нужно. Поэтому это главная задача была. Ведь можно, конечно, купить у кого-то что-то на стороне, но мы сегодня показали еще раз, что мы можем это делать сами. А все, что свое, оно надежное.

Более 100 образцов. Рассказываем про новую технику на вооружении белорусской армии-22

Каждый мобильный пункт связи способен обрабатывать огромные потоки информации. При этом время на передачу любого сигнала минимально. Привычные всем провода канули в лету. Пришло время вступать в борьбу за радиочастотные спектры – в приоритете у современных военных 3G, радиосвязь. И, что самое важное, поддержка прямо из космоса.

Более 100 образцов. Рассказываем про новую технику на вооружении белорусской армии-25

Геннадий Казаков, директор ОАО «АГАТ – системы управления» холдинга «Геоинформационные системы управления»: 
В 2016 году глава государства поставил задачу провести опытно-конструкторскую работу по созданию целой линейки станций спутниковой связи. В принципе, мы с этой задачей справились. Первый этап будет завершен в этом году. Станции уже ушли на государственные испытания в войска, сегодня получены формуляры.

Более 100 образцов. Рассказываем про новую технику на вооружении белорусской армии-28

Игорь Ляшенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
По сути, подводится итог пятилетней программы военно-промышленного комплекса Республики Беларусь в разработке техники, которая позволяет говорить о том, что уже значительный объем цифровизации войск, управления, обработки сигнала фактически выполнен. И весь тот арсенал, который вы видите, это его элементы.

Более 100 образцов. Рассказываем про новую технику на вооружении белорусской армии-31

Образцы техники, поступившие на вооружение связистов, можно сказать, лишь небольшая видимая часть проделанной ранее работы. Но вместе с тем и отправная точка для дальнейшего перевооружения белорусской армии. Впереди – цифровизация тактических войск.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Андрей Слугинов # Анастасия Бут # Олег Мищенко # Геннадий Казаков # Игорь Ляшенко # Фотофакт

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