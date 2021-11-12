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«Важна быстрота нашей реакции». Партию гумпомощи для беженцев на границе собрали женщины из БСЖ

12 ноября 2021 15:52
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Новости Беларуси. Партию гуманитарной помощи для беженцев подготовили представительницы районных организаций Белорусского союза женщин, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

«Важна быстрота нашей реакции». Партию гумпомощи для беженцев на границе собрали женщины из БСЖ-1

Ценный груз собрали активистки Фрунзенского и Ленинского районов. В коробках – все самое необходимое. Теплые вещи, продукты, детское питание, кондитерские изделия, вода, а также средства личной гигиены. Все вещи доставили в Минскую городскую организацию Красного Креста. После партию отправят в лагерь беженцев на белорусско-польской границе.  

«Важна быстрота нашей реакции». Партию гумпомощи для беженцев на границе собрали женщины из БСЖ-4

Елена Рачковская, председатель Минской городской организации Белорусского общества Красного Креста:  
Здесь, безусловно, важна быстрота нашей реакции, нашей помощи, но еще и важна работа по координации, поэтому мы находимся в постоянном контакте с нашими гродненскими коллегами, уточняя о запросах, о возможностях, о потребностях людей.  

«Важна быстрота нашей реакции». Партию гумпомощи для беженцев на границе собрали женщины из БСЖ-7

Жанна Романович, председатель Минской городской организации Белорусского союза женщин:  
Чужой беды не бывает, и мы прекрасно понимаем, что люди, которые сегодня находятся на границе, никого не могут оставить равнодушными, особенно женщин. Когда мы понимаем, что там большинство женщин, детишек. Здесь сегодня два района, это третья машина или микроавтобус. Я думаю, что практически каждый район будет иметь вот такой микроавтобус.  

«Важна быстрота нашей реакции». Партию гумпомощи для беженцев на границе собрали женщины из БСЖ-10

Мария Коваль, руководитель молодежного крыла Фрунзенской районной организации Белорусского союза женщин:
Мы собирали продукты, которые долго хранятся. В основном, это детские консервы, мы просили больше овощных, фруктовое пюре, печенье, которое лежит и не портится, много воды.  

«Важна быстрота нашей реакции». Партию гумпомощи для беженцев на границе собрали женщины из БСЖ-13

Необходимое беженцам подвозят ежедневно, даже в выходные. Только сегодня, 12 ноября, из Минска в лагерь отправили 11 машин с одеждой и едой.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Елена Рачковская # Жанна Романович # Мария Коваль # Фотофакт

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