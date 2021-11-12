«Важна быстрота нашей реакции». Партию гумпомощи для беженцев на границе собрали женщины из БСЖ

Новости Беларуси. Партию гуманитарной помощи для беженцев подготовили представительницы районных организаций Белорусского союза женщин, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ценный груз собрали активистки Фрунзенского и Ленинского районов. В коробках – все самое необходимое. Теплые вещи, продукты, детское питание, кондитерские изделия, вода, а также средства личной гигиены. Все вещи доставили в Минскую городскую организацию Красного Креста. После партию отправят в лагерь беженцев на белорусско-польской границе.

Елена Рачковская, председатель Минской городской организации Белорусского общества Красного Креста:

Здесь, безусловно, важна быстрота нашей реакции, нашей помощи, но еще и важна работа по координации, поэтому мы находимся в постоянном контакте с нашими гродненскими коллегами, уточняя о запросах, о возможностях, о потребностях людей.

Жанна Романович, председатель Минской городской организации Белорусского союза женщин:

Чужой беды не бывает, и мы прекрасно понимаем, что люди, которые сегодня находятся на границе, никого не могут оставить равнодушными, особенно женщин. Когда мы понимаем, что там большинство женщин, детишек. Здесь сегодня два района, это третья машина или микроавтобус. Я думаю, что практически каждый район будет иметь вот такой микроавтобус.

Мария Коваль, руководитель молодежного крыла Фрунзенской районной организации Белорусского союза женщин:

Мы собирали продукты, которые долго хранятся. В основном, это детские консервы, мы просили больше овощных, фруктовое пюре, печенье, которое лежит и не портится, много воды.