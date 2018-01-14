Щеткина: «Нравственность нельзя привить административно»

Новости Беларуси. О том, что такое для Белорусского союза женщин практика конкретных дел, может ли женщина-политик, женщина-бизнесмен быть по-настоящему счастлива и институте традиционной семьи Марианна Щеткина рассказала в интервью программе «Неделя».

Марианна Щеткина, председатель ОО «Белорусский союз женщин»:

Когда мы говорим о духовных ценностях, о нравственности… Нравственность нельзя привить административно. Или сказать: «Вот будь таким». Это нужно показывать.

И если человек пришел на балет, оперу или спектакль, а ушел с хорошим чувством и задумался о чем-то, или прочитал книгу и задумался о чем-то, это тоже здорово. Поэтому просто эти слова о том, что наша сила в единстве, а наше богатство в многообразии форм, методов, творчества, подходов, это действительно так.

И у Белорусского союза женщин есть еще один подход: должна быть практика конкретных дел. Потому что мы с вами можем рассуждать достаточно долго, но нужно что-то конкретно сделать. И поэтому конечно, это очень важно – просто жить полной жизнью.