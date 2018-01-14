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«У меня есть банковская карточка». Какие желания загадывают маленькие участники акции «Чудеса на Рождество»

14 января 2018 15:10
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Новости Беларуси. Благотворительный марафон «Чудеса на Рождество» вновь исполнил мечты сотен маленьких белорусов. Проект объединил детей, борющихся с онкологией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«У меня есть банковская карточка». Какие желания загадывают маленькие участники акции «Чудеса на Рождество»-1

Ребята писали письма Деду Морозу, клали их в праздничные красные рукавицы и вешали на «Елку желаний». А уже в 2018 году получили желанные подарки – планшеты, электронные книги, рюкзаки, наушники, билеты на концерт и многое другое.

«У меня есть банковская карточка». Какие желания загадывают маленькие участники акции «Чудеса на Рождество»-4

Славе Валаху уже 16 лет. После операции он пока не может ходить. Хотя ближайшим летом всерьез настроен не только встать на ноги, но и даже сесть на любимый велосипед. Еще сильнее школьник из Ивацевичей любит общаться. Особенно на таких встречах.

«У меня есть банковская карточка». Какие желания загадывают маленькие участники акции «Чудеса на Рождество»-7

Вячеслав Валах, житель Ивацевичей:
На этих праздниках мне нравятся эти маленькие детки. Они так играют по-детски, стишки рассказывают, песенки. Мне это очень нравится на этих праздниках.

У вот кого уж точно не отнести к маленьким, так это Арсения, хоть ему и 9. Парень мечтал самостоятельно копить на летний отдых, покупать новые энциклопедии и расплачиваться за обеды в школе. Поэтому и заказал в письме у Деда Мороза банковскую карточку. Как у взрослых.   

«У меня есть банковская карточка». Какие желания загадывают маленькие участники акции «Чудеса на Рождество»-10

Арсений Головач, житель Бреста: 
У меня есть банковская карточка. Сейчас я платить в магазине уже как самостоятельный буду.

Вот такие простые и искренние пожелания. Билет на новогоднюю сказку, где детские мечты превращаются в реальность, получили два десятка маленьких белорусов. В жизни каждого из них уже было много испытаний – операции, больницы и домашний режим. Но во время чудес – все, как и положено, рядом с елкой.  

«У меня есть банковская карточка». Какие желания загадывают маленькие участники акции «Чудеса на Рождество»-13

Свои подарки приготовили и дети. Кто-то вместе с мамой испек пирог. Перед праздником долго репетировал и Ваня.

«У меня есть банковская карточка». Какие желания загадывают маленькие участники акции «Чудеса на Рождество»-16

И вот заслуженный приз. Радует, что с каждым годом благотворительную акцию «Елка желаний» поддерживают политики, бизнесмены, медиаперсоны и представители власти.

«У меня есть банковская карточка». Какие желания загадывают маленькие участники акции «Чудеса на Рождество»-19

Александр Быцкевич, начальник отдела кадров и идеологической работы управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области:
Даже при нашей профессии, когда вручаешь подарок, на глаза наворачиваются слезы. И в глубине души возникает чувство радости, когда ребенок видя, что он получил подарок, который хотел, его душа наполняется радостью и на лице появляется улыбка.

К слову, без подарка не остался никто. А значит, основная идея благотворительной акции, в которую вовлечены десятки тысяч детей и взрослых по всей стране, работает.

# общество # Благотворительная акция # Фотофакт # Вячеслав Валах # Александр Быцкевич # Арсений Головач

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