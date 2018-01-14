Из-за сорванного льдом понтонного моста в Житковичах людей перевозят спасатели

В настоящее время по оба берега Припяти идут подготовительные работы.

Новости Беларуси. Строительство подвесного моста в Житковичском районе дорожные службы планируют завершить к середине марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Необходимость возведения конструкции объясняется тем, что понтонная переправа не выдерживает ледохода. Как стало известно, ночью с 13 на 14 января плавучий мост был разведен – из-за льда оборвалось крепление.