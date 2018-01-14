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Из-за сорванного льдом понтонного моста в Житковичах людей перевозят спасатели

14 января 2018 13:58
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Новости Беларуси. Строительство подвесного моста в Житковичском районе дорожные службы планируют завершить к середине марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В настоящее время по оба берега Припяти идут подготовительные работы.

Из-за сорванного льдом понтонного моста в Житковичах людей перевозят спасатели-1

Необходимость возведения конструкции объясняется тем, что понтонная переправа не выдерживает ледохода. Как стало известно, ночью с 13 на 14 января плавучий мост был разведен – из-за льда оборвалось крепление.

Из-за сорванного льдом понтонного моста в Житковичах людей перевозят спасатели-4

Специалисты продолжают восстанавливать конструкцию. Перевозкой людей на катерах занимаются спасатели.

В Житковичском районе льдом сорвало понтонную переправу‍

# общество # Фотофакт # Проблемы ЖКХ

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