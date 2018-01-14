О женщинах в бизнесе, традиционной семье и будущем Беларуси. Интервью Марианны Щеткиной программе «Неделя»

Она же женщина-сенатор, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси. О том, что такое для Белорусского союза женщин практика конкретных дел и может ли женщина-политик, женщина-бизнесмен быть по-настоящему счастлива – об этом и не только программа Неделя поговорила с Марианной Щеткиной сразу после награждения.

Марианна Щеткина, председатель ОО «Белорусский союз женщин»:

Может, вы просто стали нас замечать наконец-то? На самом деле женщины у нас очень талантливые и очень целеустремленные. Если женщина ставит перед собой задачу, она будет ее добиваться. Каждая женщина, в общем-то, хочет одного – счастья. А это значит, чтобы был мир в стране, чтобы был уютный дом, чтобы была крепкая семья, чтобы все были уверены в будущем своих детей и внуков. Чтобы родители не болели.