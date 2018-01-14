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О женщинах в бизнесе, традиционной семье и будущем Беларуси. Интервью Марианны Щеткиной программе «Неделя»

14 января 2018 18:27
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Новости Беларуси. Один из лауреатов премии «За духовное возрождение» – Белорусский союз женщин, который возглавляет Марианна Щеткина, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Она же женщина-сенатор, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси. О том, что такое для Белорусского союза женщин практика конкретных дел и может ли женщина-политик, женщина-бизнесмен быть по-настоящему счастлива – об этом и не только программа Неделя поговорила с Марианной Щеткиной сразу после награждения.

О женщинах в бизнесе, традиционной семье и будущем Беларуси. Интервью Марианны Щеткиной программе «Неделя»-1

Евгений Горин, СТВ:
Представляя Белорусский союз женщин, взяв премию «За духовное возрождение», у вас не создается впечатление, что у очень многих последних достижений Беларуси такое, знаете ли, женское лицо? В спорте, в искусстве, литературе.

О женщинах в бизнесе, традиционной семье и будущем Беларуси. Интервью Марианны Щеткиной программе «Неделя»-4

Марианна Щеткина, председатель ОО «Белорусский союз женщин»:
Может, вы просто стали нас замечать наконец-то? На самом деле женщины у нас очень талантливые и очень целеустремленные. Если женщина ставит перед собой задачу, она будет ее добиваться. Каждая женщина, в общем-то, хочет одного – счастья. А это значит, чтобы был мир в стране, чтобы был уютный дом, чтобы была крепкая семья, чтобы все были уверены в будущем своих детей и внуков. Чтобы родители не болели.

О женщинах в бизнесе, традиционной семье и будущем Беларуси. Интервью Марианны Щеткиной программе «Неделя»-7

Марианна Щеткина о нетрадиционных семьях: «Это не наше»

«Если просто закрыть только в семье или женщину, или мужчину, то тесновато становится»

Щеткина: «Нравственность нельзя привить административно»

Щеткина: «Не нужно рассуждать глобально, на весь мир, начинайте хотя бы со своей семьи»

Председатель БСЖ: «Мы очень достойные. Достойные той жизни, которую мы сами себе создаем»

# Женщины Беларуси # Фотофакт # Марианна Щеткина

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