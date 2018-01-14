Волк Михась за неделю побывал на юге Беларуси, в Польше, Украине: в «Беловежской пуще» продолжают эксперимент с GPS-ошейниками

Новости Беларуси. Волки на службе ученых. В «Беловежской пуще» продолжают эксперимент с GPS-ошейниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Идет уже второй сезон наблюдений. Специальные устройства позволяют точно определять перемещение хищника. Ошейники кураторы проекта сначала повесили на четверых волков. А недавно публичной стала жизнь еще одной волчицы. Данные обновляются каждый день. Ученые уже смогли получить много ценной информации.

Волк Михась, пожалуй, главный герой этой зимы. Буквально за несколько недель хищник с ошейником пробежал почти 400 километров. Случай беспрецедентный. Из «Беловежской пущи» санитар леса отправился в Украину, потом в Польшу. За это и получил прозвище «Вандроўца». Он открыл самый экологичный путь из одной заповедной зоны в другую.

Виктор Фенчук, координатор программы:

И это вот новые данные, которые мы в 2018 году получили. Раньше у нас таких данных не было. Поэтому этот волк путешественник он как раз новатор в том, что показывает, как связаны между собой особо охраняемые природные территории наши, в каком состоянии эти экологические коридоры и что надо делать, чтобы эти коридоры были дальше функциональны.

Куда серый пилигрим отправится в ближайшее время – пока главная интрига. Второй сезон наблюдений за пущанскими волками только стартовал. Следят за ними с помощью специальных GPS-ошейников, с которых каждые несколько часов на протяжении 9 месяцев и будет поступать сигнал. Все перемещения четверых участников не иначе как реалити-шоу, только с пользой, как на ладони.

Виктор Фенчук:

В этом сезоне мы в наших ошейниках используем новые настройки, которые позволяют более детально изучать не только ареал обитания конкретной семьи, но и получать данные по питанию этих волков. И за последние полтора месяца мы получили много новых сведений о том, чем питается каждый из помеченных волков. Например, одна из новых участниц проекта часто бывает на болоте и неожиданно открыла охоту на лося. И это лишь малая часть всей информации.

Петр Бутрим, СТВ:

Помимо специальных GPS-ошейников всех волков отслеживают и вот такими фотоловушками. Только с их помощью можно узнать размер стаи, ее состав или даже саму добычу хищника. Как, например, в этом случае. Только здесь вместо фотоловушки – камера наблюдения пограничников. В «Беловежской пуще» мораторий на отстрел серого сохранен. А значит, и смотреть в чужой лес нет смысла.