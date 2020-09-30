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В Беларуси планируют ввести новую форму обучения медиков. Что такое резидентура?

30 сентября 2020 08:38
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Новости Беларуси. В Беларуси планируют ввести новую форму подготовки медиков – так называемую резидентуру. Пройти ее можно будет при университетах, Белорусской медакадемии и научно-практических центрах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси планируют ввести новую форму обучения медиков. Что такое резидентура?-1

В Беларуси планируют ввести новую форму обучения медиков. Что такое резидентура?-3

Это позволит подготовить высококвалифицированных специалистов, которые смогут работать на современном оборудовании. В зависимости от специальности знания медики будут получать от года до пяти лет. Если данный формат внедрят на практике, то к такому обучению стоматологи, кардиохирурги и трансплантологи приступят в 2023 году. Получить практико-ориентированное образование также можно будет в университетских клиниках. Первая из них в нашей стране открылась в Гродно.

В Беларуси планируют ввести новую форму обучения медиков. Что такое резидентура?-6

Ольга Колюпанова, начальник главного управления организационно-кадровой работы Министерства здравоохранения Беларуси:
Новая форма обучения врачей – резидентура – будет направлена на совершенствование профессиональных навыков. Это будет некий аналог существующей теперь уже клинической ординатуры. Вместе с тем оно будет интегрировано в мировое пространство.

В Беларуси планируют ввести новую форму обучения медиков. Что такое резидентура?-9

Елена Кроткова, ректор Гродненского государственного медицинского университета:
Пройдя через университетскую клинику, специалист сможет уже быть подготовленным к тем реалиям, которые есть. Мало того, он придет подготовленным к будущему нашего здравоохранения, потому что образование это инвестиции в будущее. И здесь возможности эти инвестиции реализовать.

В Беларуси планируют ввести новую форму обучения медиков. Что такое резидентура?-12

Анатолий Щастный, ректор Витебского государственного медицинского университета:
Мы должны все равно опираться на тот фундамент, который у нас есть по воспитательной работе. И то, что могут реализовать себя творчески, и спортивные секции, то есть созданы все условия. Где, возможно, надо нам усилить работу? Во-первых, мне кажется, не хватает больше персональной работы. И еще один шаг студентам надо, может быть, больше дать возможностей участвовать в жизни университета и в управлении им.

В Беларуси планируют ввести новую форму обучения медиков. Что такое резидентура?-15

В медицинских вузах отмечают, что связать свою судьбу с врачебным делом в нашей стране желают больше девушки, нежели парни. Однако, например, в ортопедии или хирургии просто необходимы физические усилия мужчин. А вот среди самых популярных специальностей сегодня – акушерство и гинекология, анестезиология и реаниматология.

# Медицина # общество # Ольга Колюпанова # Елена Кроткова # Анатолий Щастный # Фотофакт

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