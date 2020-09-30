Уже 252 полёта. Авиация МЧС Беларуси продолжает оказывать помощь Турции в тушении пожаров

Новости Беларуси. МЧС Беларуси продолжает оказывать помощь в тушении лесных пожаров в Турции. Наши авиаторы несут дежурство в горно-лесистой местности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два борта Ми-8 уже совершили 252 полета и произвели 1 243 сброса воды. Их общий налет составляет почти 390 часов.

Белорусские спасатели не первый год оказывают помощь в борьбе с природными стихиями другим странам. Так, авиация МЧС задействовалась в тушении лесных пожаров в Греции, России, Латвии и Грузии, а также помогала пострадавшим от наводнения жителям Сербии.