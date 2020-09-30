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Уже 252 полёта. Авиация МЧС Беларуси продолжает оказывать помощь Турции в тушении пожаров

30 сентября 2020 07:59
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Новости Беларуси. МЧС Беларуси продолжает оказывать помощь в тушении лесных пожаров в Турции. Наши авиаторы несут дежурство в горно-лесистой местности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже 252 полёта. Авиация МЧС Беларуси продолжает оказывать помощь Турции в тушении пожаров-1

Два борта Ми-8 уже совершили 252 полета и произвели 1 243 сброса воды. Их общий налет составляет почти 390 часов.

Уже 252 полёта. Авиация МЧС Беларуси продолжает оказывать помощь Турции в тушении пожаров-4

Белорусские спасатели не первый год оказывают помощь в борьбе с природными стихиями другим странам. Так, авиация МЧС задействовалась в тушении лесных пожаров в Греции, России, Латвии и Грузии, а также помогала пострадавшим от наводнения жителям Сербии.

# МЧС Беларуси # общество # Фотофакт

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