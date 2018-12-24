Шествие Дедов Морозов в Минске-2018 – как это было. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Настоящая новогодняя сказка ожила вечером 24 декабря для тысяч минчан и жителей города. В Минске прошло шествие Дедов Морозов и Снегурочек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правда, главные персонажи предстоящего праздника лишь командовали парадом. В колонне – сотни героев, буквально сошедших со страниц популярных книг и сказок. О самых ярких деталях расскажет корреспондент Алеся Беликова.

Шествие-путешествие навстречу новогодним чудесам!

Новогодним настроением сегодня заряжают каждого, кто оказался на центральных улицах Минска. Тысячи Дедушек Морозов, Снегурочек и других сказочных персонажей отправились в шествие по столице.

Главная цель – поздравить белорусов с наступающими праздниками и угостить конфетами всех малышей.

В этом году как никогда Дедушка Мороз получил много писем. И, наверное, один бы я не смог выполнить пожелания всех ребят. Поэтому в этом году вместе со мной в шествии участвуют еще 500 Дедов Морозов и Снегурочек, которые будут моими верными помощниками.

Гигантские снеговики и медведи, огромный новогодний торт, светящееся мороженое от белорусских производителей – дух праздника не оставляет равнодушными ни детей, ни взрослых. А выступления артистов поднимают настроение и помогают согреться.

– Что ты заказывал у Деда Мороза, какой подарок?

– Перчатку человека-паука и набор Minecraft.

Очень нравится, с удовольствием. Вот еще один подрастающий, очень в восторге.

Я верю в Деда Мороза. И я не пишу Деду Морозу письма, но когда вижу Деда Мороза в жизни, на улице, я подхожу и говорю: «Дедушка Мороз, можно мне в этом году KIA Rio», вот.

Главный Дед Мороз столицы выполнил еще одну важную миссию – зажег огни на большой новогодней елке. И, чтобы успеть поздравить всех маленьких белорусов с наступающим праздником, Дедушке понадобилась такая большая команда помощников.

Кто хорошо себя вел в этом году – мы дарим подарки! И поздравляем всех с Новым годом!

Кстати, новогоднее шествие можно было увидеть и на больших экранах у Дворца Республики и Дворца спорта. Операторы СТВ не пропустили ни одной яркой картинки.