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Новогодние мюзиклы «Навстречу чудесам» и «Дядюшка Бом и волшебные часы» прямо на улицах Минска: где и когда будем смотреть

24 декабря 2018 12:52
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В 2018 году завершать шествие Дедов Морозов и Снегурочек в Минске будет мюзикл, который зрители смогут посмотреть на площадке Верхнего города до 5 января. Подробнее об этом музыкальном проекте мы попросили рассказать в программе «Большой город» начальника управления культуры Мингорисполкома Виталину Рудикову.

Новогодние мюзиклы «Навстречу чудесам» и «Дядюшка Бом и волшебные часы» прямо на улицах Минска: где и когда будем смотреть-1

Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:
После завершения праздничного парада Дедов Морозов и Снегурочек на Октябрьской площади будет установлена сценическая площадка.

И на этой площадке будет презентован музыкальный проект «Навстречу чудесам».

Это история маленького мальчика, который не верил в чудеса, но Дед Мороз ему подарил сказочное путешествие на Новогоднюю планету чудес. Во время своего путешествия он встречается с феей Доброты и следует по дороге Радости. Приходит в город Дружбы, в котором живет Счастье. Вот такая интересная история про самое доброе, самое светлое, что может быть в жизни каждого человека.

И в Верхнем городе  а это такое культурное пространство, которое полюбилось и минчанам, и гостям нашего города  в этот же день будет презентован новый проект «Дядюшка Бом и волшебные часы».

И 24 же декабря начнет работу в Верхнем городе новогодняя ярмарка.

# Новый год # общество # Виталина Рудикова # Фотофакт

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