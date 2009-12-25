Шествие Дедов Морозов и Снегурочек в Минске

Сказочная колонна длиной в несколько километров прошла от Дворца спорта до Октябрьской площади.

Зимние волшебники съехались со всего города Минска. Ехали на автомобилях, автобусах и троллейбусах. На параде — новогодние персонажи на любой вкус: высокие и низкие, худые и полные, молодые и старые.

Но к Дедам Морозам и Снегурочкам в этом году присоединились герои из других сказок. А еще колядовщики. С каждого района Минска – по 20 пар. А всего – полтысячи участников. Самые привилегированные не пойдут, а поедут на авто.

Мастера чудес знают секреты, как стать лучшим Дедом Морозом. Седая борода даже женщину превратит в настоящего зимнего волшебника. В красно-сине-белом море каждый выделяется как может. Кто расшитыми шубками, а кто длинными косами.

Сказочные колонны шли, а малыши спрашивали у родителей: Дедушек Морозов так много, а какой же настоящий? Может и не настоящие, но самые главные герои этого праздника в момент шествия, наводили марафет на Октябрьской площади в обыкновенном автобусе. Юрия Жигимонта с бородой не узнать. Народу он больше знаком в другом образе. Ведущий программы нашего телеканала «Путешествие дилетанта» и актер ТЮЗа на сегодня стал дедушкой Марии Кубраковой – Мисс Минск-2009.

И вот он, торжественный момент. Хозяева праздника выходят к своим многочисленным коллегам, чтобы в один голос зажечь главную елку страны.

Праздник на площади продолжился грандиозным хороводом. По глазам детей было понятно, что такое количество Дедов Морозов и Снегурочек – их устраивает. Ведь они верят в сказочного старика, и в то, что желания сбываются. И по-видимому, желаний сбудется много.