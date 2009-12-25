«Новогодний экспресс» на Детской железной дороге

Зимний сезон обещает детям сказочные приключения.

Старт маршрута – станция «Заслоново». Отправление поезда совсем скоро, и у платформы настоящие пешеходные заторы. Но если здесь царит волнительное ожидание, в главной диспетчерской в это время как никогда раньше, хватает работы.

За безопасностью движения состава по рельсам следят здесь же. Всё как на взрослой дороге, только на трудовом посту – будущие инструкторы, проводники, машинисты. Дают добро трогаться в путь и скоро сами поведут поезд. В первое боевое дежурство как в добрый путь, правда, пока ещё не обойтись без опыта взрослых.

Валентина Шуляковская, инструктор Детской железной дороги:

Главное — внимание, собранность и дисциплина. Бдительность везде нужна — и на детской, и на взрослой дороге, тем более мы перевозим детей

В салоне сказочных вагонов сегодня свободных мест не осталось. Впереди станция «Сосновый бор», но чудеса начались ещё в дороге. Впрочем, они лишь помогли подготовиться к встрече с Морозом. К нему в гости, по традиции, в «Новогоднем экспрессе» спешат дети и взрослые.

А в кабине машиниста в это время — напряжённое наблюдение за дорогой. Правда, сегодня волноваться незачем. Погода, к радости персонала, не подвела. Путешествие обещает лёгким.

Праздничная поляна как никогда хороша. Правда, ближе к вечеру даже сказочные персонажи устали. «Новогодний экспресс» за первый день прошёл около двадцати километров, а артисты встретили более тысячи посетителей.

Дмитрий Чернов, начальник поезда:

Очень популярна наша железная дорога и это очень приятно. Во многих странах есть детская железная дорога, но мы единственные, кто открывает зимний сезон.

Детский поезд второй год радует посетителей в зимнюю пору. Уже сегодня можно сказать: затея себя оправдала. Только дан старт, но её авторы уже продумывают новшества грядущего года.

Евгений Цыба, старший инструктор Детской железной дороги:

Мы работаем над программой, над оформлением поездов. Потому что, помимо сказочных персонажей, главный участник праздничного представления — это пассажир.

Экспресс неспроста называется «Новогодний». Через пару дней этот же волшебный состав отвезёт пассажиров прямо в Новый, 2010 год. Поезд, по плану, будет курсировать до 7 января ежедневно.