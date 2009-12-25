Как отмечали Рождество в мире

Праздничные молитвы звучали и в Вифлееме, где более двух тысяч лет назад, по преданию, появился на свет младенец Иисус.

Вдали от родины встретили самый семейный праздник американские солдаты, служащие в Ираке и Афганистане. Этот день, пожалуй, единственный, когда они могли петь песни и ужинать при свечах.

В центре временного пребывания, а не за домашним праздничным столом встретили Рождество и тысячи филиппинцев. Их эвакуировали, когда проснулся вулкан Майон. Создавали праздничное настроение людям цирковые артисты.

А вот жителям Баварии было совсем не до грусти. Зимний волшебник с коллегой Кристкинд соскучиться не давали. Сказочные персонажи поднялись на колокольню и бросали собравшимся внизу детям лакомства. Такова традиция.

Многие австралийцы встретили Рождество на пляже. Кто-то под миниатюрной ёлочкой, кто-то просто любуясь морскими красотами. Сторонники активного образа жизни занимались сёрфингом.

В Мексике устроили яркие огненные шоу. И везде, на всей планете в эту ночь загадывали желания. Ведь, если сильно верить, они обязательно сбудутся. Так и должно быть – все же сегодня Рождество.