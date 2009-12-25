Новый год сам идет к детям

У финальной точки - Дворца Республики - караван из новогодних персонажей не остановился.

В окружении своей свиты главный Дед Мороз отправился к тем малышам, которые не смогли увидеть это грандиозное представление.

В Центр реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями новогодний волшебник прибыл не только с развлекательной, но и благотворительной миссией. Больным детям он подарил подарки и хорошее настроение. Без поздравлений не остался ни один из 60 воспитанников.

Александр Яковлев, главный врач Минского городского Центра реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями:

Это значит очень многое, потому что многие из этих детей, к сожалении, не имеют возможности увидеть Деда Мороза и дождаться какого-то подарка. Для них это единственная возможность окунуться в атмосферу сказки и поверить в то, что чудо существует.

Индивидуальный подход к осуществлению мечты продолжился и в следующем пункте маршрута. Сюрпризы от Деда Мороза и первой красавицы столицы с доставкой на дом получила тяжелобольная девочка. Она не только лично встретила долгожданных гостей, но и исполнила главный «новогодний гимн».