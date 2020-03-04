Шесть случаев коронавируса подтверждено в Беларуси. В Минздраве рассказали о самочувствии пациентов

Новости Беларуси. Шесть случаев коронавируса подтверждено в Беларуси: четыре в Минске и два в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все шесть человек чувствуют себя удовлетворительно: температуры нет, проводится динамическое наблюдение. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

«Я чувствую себя беспомощной». Истории тех, кто столкнулся с коронавирусом

Все случаи выявлены в результате активных мероприятий. Первые два из них подтвердили в результате обследования тех граждан, которые вернулись из неблагоприятных с точки зрения эпидемиологии стран.