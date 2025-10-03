«Дожинки» в Беларуси: с чего всё начиналось и к чему пришли. История праздника

Беларусь завершает сельскохозяйственный сезон с достойными результатами. Праздник сбора урожая давно в нашей стране стал традицией. Первый республиканский фестиваль – ярмарка тружеников села «Дажынкi» прошел в Столине в 1996 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тогда в городе появилась улица Дожиночная в честь механизаторов, комбайнеров, работников зернотоков и других аграриев, которые во время жатвы проявили себя лучше всех. Идея возродить старинный обряд, сделать более уважаемым и почитаемым труд хлебороба принадлежит Александру Лукашенко.

Президент обязательно присутствовал на каждом фестивале и не только лично чествовал хлеборобов, занявших первые места, но и анализировал сделанное, ставил задачи на будущее. За красивым праздником скрывается большой смысл, который вкладывали наши предки – чтобы через год урожай непременно порадовал.

В 2014 году по предложению главы государства республиканские «Дажынкі» поменяли формат: проводить их стали и в агрогородках, а на областном уровне – в райцентрах. За всю историю «Дажынак» состоялось уже более 80 фестивалей.

Некоторым городам повезло дважды принимать праздник хлеборобов. В этом году таким счастливчиком оказался Волковыск, который встречал фестиваль спустя 20 лет после предыдущего триумфа. Всего за эти годы подготовка к «Дажынакам» преобразила большую часть белорусских городов, которых на сегодняшний день в Беларуси 116.