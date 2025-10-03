«Дожинки» в Беларуси: с чего всё начиналось и к чему пришли. История праздника
Беларусь завершает сельскохозяйственный сезон с достойными результатами. Праздник сбора урожая давно в нашей стране стал традицией. Первый республиканский фестиваль – ярмарка тружеников села «Дажынкi» прошел в Столине в 1996 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тогда в городе появилась улица Дожиночная в честь механизаторов, комбайнеров, работников зернотоков и других аграриев, которые во время жатвы проявили себя лучше всех. Идея возродить старинный обряд, сделать более уважаемым и почитаемым труд хлебороба принадлежит Александру Лукашенко.
Президент обязательно присутствовал на каждом фестивале и не только лично чествовал хлеборобов, занявших первые места, но и анализировал сделанное, ставил задачи на будущее. За красивым праздником скрывается большой смысл, который вкладывали наши предки – чтобы через год урожай непременно порадовал.
В 2014 году по предложению главы государства республиканские «Дажынкі» поменяли формат: проводить их стали и в агрогородках, а на областном уровне – в райцентрах. За всю историю «Дажынак» состоялось уже более 80 фестивалей.
Некоторым городам повезло дважды принимать праздник хлеборобов. В этом году таким счастливчиком оказался Волковыск, который встречал фестиваль спустя 20 лет после предыдущего триумфа. Всего за эти годы подготовка к «Дажынакам» преобразила большую часть белорусских городов, которых на сегодняшний день в Беларуси 116.
Сам масштабный фестиваль включает в себя большую программу: от марша тружеников села до разнообразных фуд-кортов, где в том числе можно попробовать тот самый каравай, испеченный из колосьев дожиночного снопа. Ежегодно во время «Дажынак» местные власти стараются удивить гостей чем-то особенным, иногда экстравагантным: были и поросячьи бега, и 138-метровое граффити с национальными сюжетами, и 52-метровая вареная колбаса, и 155-килограммовая котлета, и двухметровый драник – всего не перечислить.
Традиционно привлекает внимание и конкурс караваев. А какие только арт-объекты не создавали местные умельцы: и крестьянские подворья и целые замки из снопов! Намолоты 30-летней давности по сравнению с нынешними кажутся скромными.
Прогресс заметный. С 7 миллионов тонн в 1996-м до 10,3 миллионов тонн зерна вместе с кукурузой и рапсом в 2024-м. В этом агросезоне планируется собрать еще больше. Все это благодаря современной технике, новым технологиям и профессионализму аграриев, безусловно, не без поддержки государства, которая является основой сельскохозяйственной отрасли.
Уже известно, что в Минской области фестиваль в 2026 году примет Дзержинск. И город уже начал готовится к празднику.