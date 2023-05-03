Шеринговые компании помогут ГАИ. В Минске ограничили скорость велосипедов и самокатов

Новости Беларуси. В Минске ограничат скорость движения велосипедов и самокатов в местах массового скопления граждан и парках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь перемещаться на средствах персональной мобильности в центре столицы и зеленых зонах можно со скоростью до 15 километров в час. В пределах Первого городского кольца ограничение 20 километров в час. Помогать сотрудникам ГАИ в контроле соблюдения правил будут шеринговые компании.

Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Данное решение принято, в первую очередь, для улучшения инфраструктуры пользователей данными средствами персональной мобильности, велосипедами. А также для снижения дорожно-транспортного травматизма с участием уязвимых участников дорожного движения в лице пешеходов, велосипедистов и пользователей средствами персональной мобильности.