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Шеринговые компании помогут ГАИ. В Минске ограничили скорость велосипедов и самокатов

03 мая 2023 07:32
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Новости Беларуси. В Минске ограничат скорость движения велосипедов и самокатов в местах массового скопления граждан и парках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Шеринговые компании помогут ГАИ. В Минске ограничили скорость велосипедов и самокатов-1

Теперь перемещаться на средствах персональной мобильности в центре столицы и зеленых зонах можно со скоростью до 15 километров в час. В пределах Первого городского кольца ограничение 20 километров в час. Помогать сотрудникам ГАИ в контроле соблюдения правил будут шеринговые компании.  

Шеринговые компании помогут ГАИ. В Минске ограничили скорость велосипедов и самокатов-4

Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:  
Данное решение принято, в первую очередь, для улучшения инфраструктуры пользователей данными средствами персональной мобильности, велосипедами. А также для снижения дорожно-транспортного травматизма с участием уязвимых участников дорожного движения в лице пешеходов, велосипедистов и пользователей средствами персональной мобильности.  

Шеринговые компании помогут ГАИ. В Минске ограничили скорость велосипедов и самокатов-7

По инициативе столичной Госавтоинспекции, шеринговые компании поощряют пользователей самокатов: за парковку в надлежащем месте им начисляются бонусы.  

# ГАИ # общество # Сергей Бабич # Фотофакт

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