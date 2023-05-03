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3 мая огласят приговор по делам Путило, Рудика и Протасевича

03 мая 2023 06:42
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Новости Беларуси. В Минском областном суде 3 мая огласят приговор по делу администраторов экстремистского ресурса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обвиняемым инкриминируется совершение около 1 500 преступлений, в числе которых разжигание расовой и национальной розни, организация массовых беспорядков и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, призывы к санкциям, а также заговор с целью захвата государственной власти.  

3 мая огласят приговор по делам Путило, Рудика и Протасевича-1

Дела Путило, Рудика и Протасевича рассматриваются в порядке специального производства. Первые двое за границей, заочно для них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Роман Протасевич под домашним арестом, и, обращаясь ранее к судебной коллегии с последним словом, признал большой ошибкой попытку добиться «перемен» через раскол в обществе. Он готов возместить ущерб и просит принять «правильное и справедливое решение», не связанное с лишением свободы.

3 мая огласят приговор по делам Путило, Рудика и Протасевича-4

Сторона обвинения подчеркивает: по уголовному делу собрано достаточно материалов, чтобы каждый ответил за содеянное в рамках закона.  

# Судебная система Беларуси # общество # Степан Путило # Ян Рудик # Роман Протасевич # Фотофакт

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