Новости Беларуси. Патриотические акции, песенные конкурсы, выставки, тематические информационные часы в учреждениях образования. Беларусь готовится к Дню Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ученики Свирской школы благоустроили захоронение партизан.

Во время Великой Отечественной войны поселок Свирь три года находился в оккупации. Был освобожден 6 июля 1944-го. Для школьников благоустройство мемориала не разовая акция. Поэтому в преддверии Дня Победы волонтеры решили посетить историческое место и определить фронт работ: очистка прилегающей территории от мусора, уборка листвы.

Вера Шукело, директор Свирской средней школы:

Из года в год учащиеся школы благоустраивают данную братскую могилу, ухаживают за ней, убирают сухую растительность, высаживают цветы. Принимаем участие активное в акциях «Память», «Обелиск», «Нет забытых могил» и других.