Прямой эфир

Ученики Свирской школы благоустроили захоронение партизан

03 мая 2023 06:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Патриотические акции, песенные конкурсы, выставки, тематические информационные часы в учреждениях образования. Беларусь готовится к Дню Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ученики Свирской школы благоустроили захоронение партизан.  

Ученики Свирской школы благоустроили захоронение партизан-1

Во время Великой Отечественной войны поселок Свирь три года находился в оккупации. Был освобожден 6 июля 1944-го. Для школьников благоустройство мемориала не разовая акция. Поэтому в преддверии Дня Победы волонтеры решили посетить историческое место и определить фронт работ: очистка прилегающей территории от мусора, уборка листвы.  

Ученики Свирской школы благоустроили захоронение партизан-4

Вера Шукело, директор Свирской средней школы:  
Из года в год учащиеся школы благоустраивают данную братскую могилу, ухаживают за ней, убирают сухую растительность, высаживают цветы. Принимаем участие активное в акциях «Память», «Обелиск», «Нет забытых могил» и других.  

Ученики Свирской школы благоустроили захоронение партизан-7

В Мядельском районе было уничтожено около 4 000 жителей, более 3 000 отправлены на каторгу в Германию, разрушено 68 населенных пунктов. В День Победы у воинских захоронений проведут митинги с возложением цветов.  

# Великая Отечественная война # общество # Вера Шукело # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
3 мая огласят приговор по делам Путило, Рудика и Протасевича
03 мая 2023 06:42

3 мая огласят приговор по делам Путило, Рудика и Протасевича

Очередной этап проверки боеготовности ВС РБ пройдёт в мае
03 мая 2023 06:11

Очередной этап проверки боеготовности ВС РБ пройдёт в мае

Он прошёл Великую Отечественную и войну в Японии. Ветерану из Гомельской области исполнилось 100 лет
02 мая 2023 19:54

Он прошёл Великую Отечественную и войну в Японии. Ветерану из Гомельской области исполнилось 100 лет