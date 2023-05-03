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Очередной этап проверки боеготовности ВС РБ пройдёт в мае

03 мая 2023 06:11
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Комплексная проверка боеготовности воинских частей и подразделений, задействованных к реагированию на кризисные ситуации, пройдет в Беларуси в текущем месяце, информирует Минобороны РБ.  

Под особым контролем будут в/ч и подразделения, дислоцирующиеся на Гродненщине, Брестчине, Минщине. Их проверять будут в первую очередь. Совместно с подразделениями ВВС и войск ПВО, сил спецопераций ВС, оперативных командований, ракетных войск и артиллерии задействованы будут и подразделения обеспечения.  

Как отмечают в оборонном ведомстве, во время мероприятий будут проходить учения и тренировки различного масштаба. Во время комплексной проверки боеготовности запланирован призыв военнообязанных: их общее число не превысит тысячу человек.  

Учебно-боевые задачи отрабатываться будут на полигонах, а также других участках местности. Отработана будет и апробация формирования отрядов народного ополчения с выполнением поставленных перед ними задач.  

Сообщается также, что во время комплексной проверки боевой готовности ВВС и войска ПВО будут выполнять задачи совместно с экипажами ВКС Российской Федерации по патрулированию воздушного пространства Беларуси.  

# Военные учения # общество

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