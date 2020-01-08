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Geely будет выпускать премиальные электрокары совместно с Mercedes-Benz

08 января 2020 15:19
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Новости Беларуси. На рынке электромобилей появляется новый крупный игрок. Китайская Geely и немецкий Mercedes-Benz объявили о создании совместного предприятия стоимостью почти 800 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Штаб-квартира и производство расположатся в Китае. Партнеры намерены выпускать электрокары В-класса с постоянным подключением к интернету. При разработке нового поколения умных авто немецкая сторона будет отвечать за дизайн, китайская – за инженерное исполнение. Новый бренд будет позиционироваться как премиальный. В планах реализация продукции как на местном рынке, так и по всему миру.

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# Автомобили # общество # Сергей Савицкий

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