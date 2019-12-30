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Макей: «С первых дней следующего года можно ожидать определённых сюрпризов»

30 декабря 2019 14:27
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О внешней политике Беларуси говорили в фильме «Наш 2019-ый».

Ольга Коршун, СТВ:
В этом году Беларусь подтвердила фирменную многовекторность. Предлагаю начать из Парижа. Во Франции состоялись переговоры «нормандской четвёрки». Но Минск в этом контексте не упомянуть нельзя. Поскольку первая мирная инициатива по поводу урегулирования конфликта в Украине прозвучала в 2015 году именно в нашей столице. А в этом году какие ещё мирные инициативы звучали из Минска и нашли отклик в мировом сообществе?

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
Президент Беларуси, на мой взгляд, сказал о двух важных целях, задачах, которые Беларусь стремится внести в контексте своей миролюбивой политики. Первая инициатива связана с тем, что разрушен договор о ракетах средней и меньшей дальности и Президент предложил заключить соответствующую декларацию заинтересованных государств о неразмещении ракет данного типа на нашем европейском континенте. И мы готовы разработать проект этой декларации.

Вторая очень важная инициатива связана с развитием новых технологий. Вы видите, что сейчас многие страны упрекают друг друга во вмешательстве во внутреннее дела, в избирательные кампании, в какие-то политические события в той или иной стране, поэтому Президент Беларуси на конференции по борьбе с терроризмом предложил создать цифровой пояс добрососедства. В конечном итоге это будет способствовать большему доверию между государствами.  

Макей: «С первых дней следующего года можно ожидать определённых сюрпризов» -1

      

Макей об отношениях Беларуси и США: «Может быть, даже и в следующем году нам удастся обменяться послами»

Ольга Коршун:
МИД провёл опрос среди своих подписчиков в соцсетях: куда белорусы хотят ездить без виз. И ответ был – Таиланд. А с какими ещё странами мы ведём переговоры об отмене или упрощении визового режима?

Макей об упрощении визового режима с ЕС: «Надеюсь, найдём развязки оставшимся техническим вопросам и удастся в ближайшее время завершить этот процесс»

Владимир Макей:
Таиланд, да, стоит на первом месте, есть и ряд других стран, с которыми мы готовы работать. И к нам обращаются ряд стран: и небольших, и маленьких, островных. Начиная от Сейшельских островов. Мы, министерство иностранных дел, выполняем поручение главы государства, заинтересованы в том, чтобы у нас визовые режимы с другими странами были максимально либерализированы.  

Ольга Коршун:
Надеемся, что в следующем году на земном шаре у Беларуси станет ещё больше партнёров.

Владимир Макей:
Уже подготовлена предварительная программа взаимных визитов и обещаю, что, уже начиная с первых дней следующего года, можно ожидать определённых сюрпризов.

Макей: «С первых дней следующего года можно ожидать определённых сюрпризов» -4

# МИД Беларуси # Владимир Макей

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