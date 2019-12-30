Макей: «С первых дней следующего года можно ожидать определённых сюрпризов»

О внешней политике Беларуси говорили в фильме «Наш 2019-ый».

Ольга Коршун, СТВ:

В этом году Беларусь подтвердила фирменную многовекторность. Предлагаю начать из Парижа. Во Франции состоялись переговоры «нормандской четвёрки». Но Минск в этом контексте не упомянуть нельзя. Поскольку первая мирная инициатива по поводу урегулирования конфликта в Украине прозвучала в 2015 году именно в нашей столице. А в этом году какие ещё мирные инициативы звучали из Минска и нашли отклик в мировом сообществе?

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Президент Беларуси, на мой взгляд, сказал о двух важных целях, задачах, которые Беларусь стремится внести в контексте своей миролюбивой политики. Первая инициатива связана с тем, что разрушен договор о ракетах средней и меньшей дальности и Президент предложил заключить соответствующую декларацию заинтересованных государств о неразмещении ракет данного типа на нашем европейском континенте. И мы готовы разработать проект этой декларации.