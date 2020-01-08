Первые станции третьей линии метро в Минске откроют ко Дню Независимости

Новости Беларуси. К празднику заработают четыре станции: «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь». Новая ветка получит название «Зеленолужская» и соединит Зеленый луг и Курасовщину, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Три станции готовы на 97 %. На «Ковальской Слободе» и «Вокзальной» дизайнеры уже приступили к оформлению интерьеров. Самая глубокая – «Юбилейная площадь» – готова наполовину. Здесь работы планируют завершить к началу марта.

Обычно по делам бываю. Если куда-то подскочить надо, метро очень удобно. Всегда можно в час-пик воспользоваться, особенно в новогодние праздники.

У меня тут родители недалеко живут. Я уже жду, когда его откроют и проведут линию до моего дома на Богдановича.