Соглашение об упрощении выдачи виз подписали Беларусь и ЕС

Новости Беларуси. Беларусь и Европейский союз подписали соглашения об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения.

Как сообщили в МИД, церемония прошла в Брюсселе 8 января.

С белорусской стороны соглашения подписал министр иностранных дел Владимир Макей, а со стороны Евросоюза – заместитель премьер-министра – министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович (эта страна сейчас председательствует в Европейском совете) и Европейский комиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.

После подписания документы будут ратифицированы Национальным собранием Беларуси и одобрены Европейским парламентом.

Соглашения начнут действовать в первый день второго месяца после даты уведомления сторонами друг друга о завершении процедур ратификации.

Напомним, что с начала февраля начнет действовать обновленный Визовый кодекс ЕС, который предусматривает повышение стоимости визового сбора до 80 евро. Пока не вступит в силу соглашение с ЕС, стоимость визы для белорусов будет составлять 80 евро, а затем снизится до 35.