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Соглашение об упрощении выдачи виз подписали Беларусь и ЕС

08 января 2020 14:23
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Новости Беларуси. Беларусь и Европейский союз подписали соглашения об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения.  

Как сообщили в МИД, церемония прошла в Брюсселе 8 января.  

С белорусской стороны соглашения подписал министр иностранных дел Владимир Макей, а со стороны Евросоюза – заместитель премьер-министра – министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович (эта страна сейчас председательствует в Европейском совете) и Европейский комиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.   

После подписания документы будут ратифицированы Национальным собранием Беларуси и одобрены Европейским парламентом.  

Соглашения начнут действовать в первый день второго месяца после даты уведомления сторонами друг друга о завершении процедур ратификации.  

Напомним, что с начала февраля начнет действовать обновленный Визовый кодекс ЕС, который предусматривает повышение стоимости визового сбора до 80 евро. Пока не вступит в силу соглашение с ЕС, стоимость визы для белорусов будет составлять 80 евро, а затем снизится до 35.  

Подводя итоги 2019 года, Владимир Макей заявил: «С первых дней следующего года можно ожидать определённых сюрпризов» (читать далее).    

# Европейский союз # Владимир Макей # Давор Божинович # Ильва Йоханссон

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