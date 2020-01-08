Обновление Трудового кодекса. Что изменится, объясняет Марина Лазарь

Новости Беларуси. Обновленный Трудовой кодекс, контрактные отношения, фриланс и законодательный «пенсионный иммунитет». 8 января мы поговорим о рабочей жизни. В гостях студии Новости «24 часа» Марина Лазарь – начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси. Работник больше не будет платить штрафы, наложенные на нанимателя Илона Волынец, СТВ:

Скоро в нашей стране вступит в силу обновленный Трудовой кодекс. Скажите, какие изменения, на ваш взгляд, наиболее заметны? За какие позиции профсоюзы особенно боролись?

Марина Лазарь, начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси:

По нашему мнению, одним из основных вопросов, которого мы добились и включили в Трудовой кодекс – это нормы, касающиеся материальной ответственности работника за ущерб, причиненный им при исполнении трудовых обязанностей. В сумму такого ущерба со вступлением изменений в Трудовой кодекс не будут включаться штрафы, которые взыскиваются с нанимателя. После 28 января в связи со вступлением изменений в Трудовой кодекс наниматель не сможет взыскивать с работника тот штраф, который будет наложен на этого нанимателя.

Продление контракта с добросовестными работниками Кроме того, немаловажным нам представляется вопрос по контрактам, которые заключаются или продлеваются с работниками, которые являются добросовестными. То есть это те работники, которые не допускают нарушений трудовой, исполнительской и производственно-технологической дисциплины. Если обе стороны трудовых отношений пришли к согласию о продлении их, то в этом случае наниматель обязан продлить с работником контракт до максимального срока (то есть до 5 лет) либо заключить новый контракт на срок до 3 лет.

Как будут защищены фрилансеры Илона Волынец:

Сегодня очень модно и удобно работать дистанционно. Как защищены так называемые фрилансеры? Марина Лазарь:

Понятие фриланса в нашем законодательстве отсутствует. Вместе с тем вы правильно говорите – есть такая «дистанционная работа». Когда вступят изменения в Трудовой кодекс, такие работники будут защищены с точки зрения трудового законодательства. С такими работниками в обязательном порядке должен заключаться трудовой договор, и все гарантии, которые предоставляются законодательством с учетом особенностей, которые регулируются Трудовым кодексом, будут таким работникам предоставлены. И тут очень большую роль играет сам трудовой договор, в котором будут закреплены эти гарантии таким работникам.

Переход на четырехдневную рабочую неделю Илона Волынец:

Сегодня во многих странах активно обсуждается сокращение трудовой недели с пяти дней до четырех. Как думаете, в нашей стране такое реально, или все-таки нельзя белорусам расслабляться? Марина Лазарь:

Вы видели, наверное, что в основном нам предлагают примеры в мировой практике, когда переход на четырехдневную рабочую неделю происходит именно в IT-компаниях. То есть говорить о всех сферах деятельности человека, наверное, преждевременно. И тут основным вопросом становится то, чтобы за работником сохранялась заработная плата, чтобы не уменьшалось его соцобеспечение. «Пенсионный иммунитет» Илона Волынец:

Часто возникает вопрос: у человека остается несколько месяцев до пенсии, и работник волнуется, продлит ли с ним наниматель контракт. Пенсионеры насколько у нас будут защищены обновленным Трудовым кодексом?

Марина Лазарь:

С точки зрения трудового законодательства понятие «пенсионер» у нас не присутствует. Для таких лиц, которые имеют право на пенсию, одинаковые гарантии при заключении трудового договора и при его прекращении. Вместе с тем вы правильно говорите, что лица предпенсионного возраста, которым до достижения общеустановленного пенсионного возраста осталось менее двух лет – для них есть гарантии. Наниматель обязан с таким лицом, если оно добросовестное, продлить трудовые отношения на срок не менее чем до достижения пенсионного возраста. В этом году пенсионный возраст общеустановленный для мужчин составляет 62 года, а для женщин – 57 лет. Соответственно, если мужчина достигает 60 лет, а женщина 55, тогда становится вопрос: если с вами продлевают контракт либо заключают, вы должны знать о своих правах и требовать от нанимателя их соблюдения.