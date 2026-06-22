Шел на хирургические операции, не снимая рясу – о святителе Луке Крымском рассказал настоятель храма

В храме в честь святителя Луки (Войно-Ясенецкого) накануне Дня медицинских работников, который празднуется в Беларуси в третье воскресенье июня, в программе «Прикосновение к свету» мы встретились с настоятелем.
Олег Лепешенков, СТВ:
Ваш храм, наверное, самый ближний к больнице скорой помощи в Минске. Церковь тоже порой называют лечебницей. Почему?
Протоиерей Виктор Резанович, настоятель прихода храма святителя Луки Крымского города Минска:
Дом Божий на земле – это тот дом, где невидимо пребывает Господь. Господь по милости своей многих касается своей Божьей благодатью. Люди, особенно когда попадают в состояние телесного и душевного недуга, хотят защиты, поддержки духовной. Приходят в храм Божий и просят. Господь не оставляет. Господь по милости своей через святителя Луку, архиепископа Симферопольского, Крымского помогает людям. Люди, благодаря храму Божию, укрепляются духовно и телесно. Изначально, когда стоял вопрос о строительстве храма, мы искали место возле больницы, а здесь тем более комплекс больниц. Храм для того, чтобы помогать людям в трудное время. Безусловно, сотрудничать с врачами, с которыми мы уже продолжаем много лет. С 2012 года уже мы, слава Богу, вместе трудимся во благо наших людей, нашей Родины, нашей Матери-Церкви.
Олег Лепешенков:
Ваш храм освящен в честь святителя Луки. Что мы знаем о нем? Кем он был?
Протоиерей Виктор Резанович:
Святитель Лука – это тот человек, который много проповедовал о Христе. Многим дал возможность стать верующими людьми через свой личный пример. Он был известнейшим врачом, который написал более 55 трудов. О нем знали, можно сказать, на всем пространстве бывшего Советского Союза. Он захотел послужить Матери-Церкви, совместить врачевство тела и души. У него, как мы видим, это прекрасно получилось.
Олег Лепешенков:
Он служил Богу и людям, как архиепископ и как врач?
Протоиерей Виктор Резанович:
Именно этим он отличается от многих, ибо смог в себя вместить именно врачевство как телесное, так и душевное. Важно, что святитель Лука при жизни своей шел на операции, не снимая с себя рясу. В то время это было очень сложно, это практически было невозможно. Плюс еще ставил образ Божьей Матери, Спасителя и другие образа. Тогда давали возможность прославлять Бога, Царицу Небесную, святых угодников Божьих. Именно все смотрели, что святитель Лука молится и с ним образ. Многие, благодаря его личному примеру, пускай, может, тайно, но все-таки совершали операции с молитвой. Это архипастерский такой, можно сказать, его подвиг. Его слова, которые он говорил, что осеятелей мало. Именно те, которые сеют Слово Божие, смогут просветить людей и привести к вере в Бога. Эти слова часто трогают нашу душу, как тронули душу святителя Луки.
Олег Лепешенков:
Как связано между собой здоровье духовное и здоровье телесное?
Протоиерей Виктор Резанович:
Господь сотворил человека с трех ипостасей – тело, душа и дух вдул в душу человеческую. Это является, наверное, самым главным, чем отличается человек от животных, зверей, что человек имеет возможность молиться. Он имеет возможность обращаться к Богу и беседовать с Богом. Ни одно другое творение не имеет такой возможности. Человек одаренный благодатью Духа Святого, что является именно основой духовной жизни человека, который наполняет сердце, душу, ум и всецело человеческое существо.
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