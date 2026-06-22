Шел на хирургические операции, не снимая рясу – о святителе Луке Крымском рассказал настоятель храма

В храме в честь святителя Луки (Войно-Ясенецкого) накануне Дня медицинских работников, который празднуется в Беларуси в третье воскресенье июня, в программе «Прикосновение к свету» мы встретились с настоятелем.

Протоиерей Виктор Резанович, настоятель прихода храма святителя Луки Крымского города Минска:

Дом Божий на земле – это тот дом, где невидимо пребывает Господь. Господь по милости своей многих касается своей Божьей благодатью. Люди, особенно когда попадают в состояние телесного и душевного недуга, хотят защиты, поддержки духовной. Приходят в храм Божий и просят. Господь не оставляет. Господь по милости своей через святителя Луку, архиепископа Симферопольского, Крымского помогает людям. Люди, благодаря храму Божию, укрепляются духовно и телесно. Изначально, когда стоял вопрос о строительстве храма, мы искали место возле больницы, а здесь тем более комплекс больниц. Храм для того, чтобы помогать людям в трудное время. Безусловно, сотрудничать с врачами, с которыми мы уже продолжаем много лет. С 2012 года уже мы, слава Богу, вместе трудимся во благо наших людей, нашей Родины, нашей Матери-Церкви.

Олег Лепешенков:

Ваш храм освящен в честь святителя Луки. Что мы знаем о нем? Кем он был?

Протоиерей Виктор Резанович:

Святитель Лука – это тот человек, который много проповедовал о Христе. Многим дал возможность стать верующими людьми через свой личный пример. Он был известнейшим врачом, который написал более 55 трудов. О нем знали, можно сказать, на всем пространстве бывшего Советского Союза. Он захотел послужить Матери-Церкви, совместить врачевство тела и души. У него, как мы видим, это прекрасно получилось.

Олег Лепешенков:

Он служил Богу и людям, как архиепископ и как врач?

Протоиерей Виктор Резанович:

Именно этим он отличается от многих, ибо смог в себя вместить именно врачевство как телесное, так и душевное. Важно, что святитель Лука при жизни своей шел на операции, не снимая с себя рясу. В то время это было очень сложно, это практически было невозможно. Плюс еще ставил образ Божьей Матери, Спасителя и другие образа. Тогда давали возможность прославлять Бога, Царицу Небесную, святых угодников Божьих. Именно все смотрели, что святитель Лука молится и с ним образ. Многие, благодаря его личному примеру, пускай, может, тайно, но все-таки совершали операции с молитвой. Это архипастерский такой, можно сказать, его подвиг. Его слова, которые он говорил, что осеятелей мало. Именно те, которые сеют Слово Божие, смогут просветить людей и привести к вере в Бога. Эти слова часто трогают нашу душу, как тронули душу святителя Луки.