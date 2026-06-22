В мемориальном комплексе «Тростенец» представители МЧС почтили память погибших в ВОВ

К памятным мероприятиям в столице присоединились представители Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси. В мемориальном комплексе «Тростенец» в урочище Благовщина участники возложили венки и живые цветы и почтили память погибших минутой молчания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В памятной церемонии приняли участие руководство и личный состав МЧС, а также курсанты Университета гражданской защиты. Те, кто ежедневно приходит на помощь, как никто знают цену жизни.

Инесса Кулага, председатель Ассоциации малолетних узников фашизма Заводского района Минска:

Война – это страшно, это голод, холод, смерть. Сколько детей погибло. Выжил только один из десяти. Поэтому молодежь должна знать уроки прошлого. Не забывать историю. Историю нашей страны. А мы должны быть последними, я еще раз повторяю, последними свидетелями той жуткой, страшной, кровавой войны.

Сергей Саланович, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Очень важно беречь память. Именно память ту, которая будет продолжаться и передаваться из поколения в поколение. Это очень важно для молодежи, потому что кто не помнит прошлое – у того нет будущее. И, конечно же, наша молодежь должна сделать все, чтобы не допустить тех ошибок, тех повторений, тех событий, которые были в далеких 1941-45 годах.

Благовщина – центральное место массовых расстрелов и захоронений крупнейшего в Беларуси нацистского лагеря смерти «Тростенец». С 1941-го по 45-й годы здесь было уничтожено порядка полумиллиона человек. По числу жертв он стал четвертым в Европе после Освенцима, Майданека и Треблинки.