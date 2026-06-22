По всей Беларуси проходят митинги-реквиемы в память о героях и жертвах войны

В день, когда 85 лет назад время повернуло вспять жизнь миллионов семей, по всей стране проходят памятные митинги-реквиемы. На площади Победы в Минске вспоминали всех, кто пострадал от зверств немецко-фашистских захватчиков. И тех, кто ценой собственных жизней приближал долгожданный мир. Цветы к монументу возложили представители силовых структур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стойкость советских воинов перед лицом врага стала примером мужества. В Беларуси бережно хранят имена героев. И делают все возможное, чтобы трагедия не повторилась. Несмотря на то, что сегодня страну пытаются втянуть в вооруженное противостояние, позиция государства остается непоколебимой – спровоцировать военный конфликт на белорусской земле – не получится.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

То, что произошло буквально на прошлой неделе в Брянской области, удар, беспрецедентный удар по автобусу с мирными гражданами, с детьми, неважно, ведь чей это автобус, белорусский, или российский, или какого-то другого государства, ведь это автобус с мирными жителями. И тот, кто совершил удар по этому автобусу, конечно, пытался спровоцировать ситуацию и развязать очередной, не конфликт, а дать возможный повод для того, чтобы столкнуть Беларусь с Украиной и спровоцировать какую-то нехорошую ситуацию. Президент это держит на самом жестком контроле. Он отдал поручение нашей спецслужбе, Следственный комитет проводит самое тщательное расследование по этому факту.

На площади Победы в Минске сегодня дали старт культурно-патриотической акции «Книга памяти». У мемориала разместили специальный памятный фолиант, в который потомки победителей вписывают имена участников Великой Отечественной войны.