В Беларуси прошел заключительный резервный день ЦЭ и ЦТ

Сегодня, 22 июня, в Беларуси – резервный день для сдачи централизованных экзамена и тестирования. Испытания проходят по государственным языкам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, ЦЭ сдает 121 человек: 101 – по русскому языку, еще 20 – по белорусскому. ЦТ пишут 165 участников. Большинство из них также выбрало русский язык. Всего за два резервных дня возможностью проверить свои знания воспользовались более 140 выпускников школ и колледжей. Это те, кто пропустил основные даты экзаменов по уважительным причинам.

Марат Хацкевич, абитуриент: Месяц сам готовился. Вот, учил, занимался. Все элементарно просто. Все учили, все готовились.

Виктор Кочин, проректор по учебной работе и интернационализации образования Белорусского государственного университета:

Белорусский государственный университет является резервным пунктом для Минска и Минской области. То есть ребята из этих регионов проходят у нас сегодня вступительные испытания. Условия мы стараемся обеспечивать комфортные. Как вы успели заметить: это и климатический режим, там стоят кондиционеры, питьевой режим, и на входе мы предлагаем ребятам все необходимое сдать гардероб. В том числе предоставляем отдельные пакеты, ячейки. Но, соответственно, мы, конечно, их информируем правилами сдачи, чтобы, не дай бог, ребенок лишнее не пронес.

Всего в 2026 году вузы страны готовы принять более 33 тысяч человек на бюджетные места.