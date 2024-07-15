Шапочки, носочки и жилетки – в Борисове рукодельницы помогают младенцам с помощью вязаных вещей

Ежегодно в Беларуси рождается до 5 тысяч недоношенных детей. Малышам, которые появляются на свет раньше срока с весом от 500 грамм, необходима забота. Так, уже много лет действует международное благотворительное движение «28 петель», рассказали в программе «Минщина» на СТВ. При помощи шерстяной одежды и игрушек рукодельницы помогают младенцам, чтобы организм малышей мог тратить силы на рост и развитие. К доброй инициативе присоединились и в Борисове. Продолжит Екатерина Ковальчук.

Шапочки, носочки, пледы и жилетки – все из натуральных волокон, чтобы не было аллергии. Также учитывают много других нюансов. Никаких грубых швов, стразов, узоров, пуговиц и помпонов. Кроме того, одежду обязательно стирают перед тем как она попадет в руки ребенку.

Светлана Ярцева:

Почему из шерсти вяжется? Потому что шерсть начинает мини-массаж совершать. Ребеночек чуть ножкой шевельнул или сам шевельнулся в той же шапочке – мини-массаж. Начинается стимуляция кровообращения. И самая главная задача – сохранить температуру тела и не дать ребенку впасть в глубокий сон, потому что ребенок еще не может ритмично дышать.