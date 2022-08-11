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«Шаг к успеху»: чемпион мира по муай-тай Кулебин встретился с детьми в летнем лагере

11 августа 2022 13:59
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Новости Беларуси. Когда одна встреча с яркой личностью мотивирует на большие достижения. В Минской области продолжается республиканский информационно-образовательный проект «Шаг к успеху», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

«Шаг к успеху»: чемпион мира по муай-тай Кулебин встретился с детьми в летнем лагере-1

В гости к школьникам в оздоровительный лагерь «Планета» приехал Андрей Кулебин, многократный чемпион мира и победитель различных турниров по кикбоксингу и тайскому боксу. Обсуждали не только спорт, но и такие темы, как здоровый образ жизни и патриотизм. Также Андрей Кулебин рассказал, что в его карьере было четыре сотни боев, а в самом первом он стал победителем. К слову, в «Планете» много активностей: в эти дни в лагере проходит акция «Лето – время действовать: от зарядки до спортивных рекордов».  

«Шаг к успеху»: чемпион мира по муай-тай Кулебин встретился с детьми в летнем лагере-4

Андрей Кулебин, спортсмен-инструктор национальной команды Беларуси по восточным видам единоборств РЦОП «Стайки»:  
Был такой момент в моей карьере, когда меня зажгло. Когда я перешел из тхэквондо в муай-тай заниматься, я увидел там плакат. Там стоял такой чемпион, а на нем много поясов. Я так этот плакат постоянно рассматривал, каждый пояс рассматривал. Почему-то у меня мысль закралась: я тоже так хочу и у меня их будет больше. И теперь у меня их больше. Поэтому мечты сбываются. Просто какой-то один момент, один щелчок, и все произойдет.  

«Шаг к успеху»: чемпион мира по муай-тай Кулебин встретился с детьми в летнем лагере-7

Мария Гончарова, педагог-организатор оздоровительного лагеря «Планета»:  
Четвертая оздоровительная лагерная смена проходит под девизом «Виват! Олимпийцы!» И в связи с этим каждый отряд представляет определенный спорт. Например, восьмой отряд – это боксеры, седьмой отряд– это хоккеисты, пятый отряд – каратисты, первый – легкоатлеты. И под своими эмблемами они проходят все спортивные соревнования в нашем лагере. В корпусах для детей оборудовано все для их удобства. Есть даже аэрохоккей в игровой комнате.  

«Шаг к успеху»: чемпион мира по муай-тай Кулебин встретился с детьми в летнем лагере-10

Добавим, в лагере «Планета» действует «звездная» система оценки спортивной активности и добрых дел. По итогам смены лучшие школьники и отряды получат награды.  

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Андрей Кулебин # Мария Гончарова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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