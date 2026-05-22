Новости по тегу #Мария Гончарова

Чемпионат Беларуси по художественной гимнастике собрал сильнейших граций страны, включая юниорок, всего 145 участниц. Лидеры сборной на отечественном старте оттачивают программы, с которыми выступят на континентальном форуме в Болгарии.
Александр Новицкий в октябре 1944 года был призван в армию. После подготовки в 40-м полку в Уручье его направили на Балтийский флот. Окончив электромеханическую школу, на боевом тральщике он прошел путь от Кронштадта до самой Германии, очищая море от смертоносных мин.
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