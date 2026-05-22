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Новости по тегу #Мария Гончарова

Триумф Веренич и Бабкевич: итоги второго дня чемпионата Беларуси по художественной гимнастике
22 мая 2026 19:55

Триумф Веренич и Бабкевич: итоги второго дня чемпионата Беларуси по художественной гимнастике

В Минске для 99-летнего ветерана устроили праздник прямо во дворе дома в преддверии Дня Победы
06 мая 2026 14:04

В Минске для 99-летнего ветерана устроили праздник прямо во дворе дома в преддверии Дня Победы

Для детей личные рекорды – это впечатления. Результаты первых двух дней II Игр стран СНГ
05 августа 2023 18:20

Для детей личные рекорды – это впечатления. Результаты первых двух дней II Игр стран СНГ

«Шаг к успеху»: чемпион мира по муай-тай Кулебин встретился с детьми в летнем лагере
11 августа 2022 13:59

«Шаг к успеху»: чемпион мира по муай-тай Кулебин встретился с детьми в летнем лагере