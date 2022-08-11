Беларусь возглавила Координационный совет руководителей органов финансовых расследований СНГ

Новости Беларуси. Борьба с трансграничной преступностью стала одной из главных тем заседания органов финрасследований стран СНГ, которое состоялось 11 августа в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Противостоять этому вызову можно лишь совместными усилиями. К такому выводу пришли участники встречи. Координировать работу в этом направлении доверено нашей стране. Отныне Беларусь возглавляет совет руководителей органов финансовых расследований СНГ. Этот выбор стал неслучайным, ведь наш Департамент ежемесячно выявляет более сотни подобных преступлений в сфере экономики. Среди распространенных как уклонение от уплаты налогов, так и ложное банкротство или выведение денег в офшоры. Однако надо признать, с каждым годом схемы хищений лишь усложняются. Речь в том числе о возросших во всем мире случаях кибермошенничества, противостоять которым можно только сообща.

Игорь Маршалов, председатель Координационного совета руководителей органов налоговых расследований СНГ:

Координационный совет существует уже достаточно длительное время, более 20 лет. И, конечно же, за эти годы законодательства разных стран несколько отличны друг от друга стали по сравнению с тем, которое было при Советском Союзе. Поэтому очень интересно смотреть, в каком направлении страны двигаются, где какие вводятся ограничения, какие разрабатываются новые документы, чтобы противодействовать новым вызовам и угрозам. Поэтому очень интересное происходит общение. И, конечно, мы планируем, где мы видим какие-то трансграничные преступные проявления, совместные мероприятия с теми странами, с которыми у нас есть границы.

Владислав Горкавцев, заместитель начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России:

Вопросы экономики достаточно сильно влияют на нашу жизнь, на действительность, поэтому в условиях тем более санкционного давления со стороны недружественных государств, естественно, должны достаточно активно обмениваться информацией, которая имеется. Кроме того, вот это движение товаров, денег, средств и так далее тоже должно быть контролируемо, чтобы не допустить как утекания финансов из наших стран, так и недружественных действий со стороны государств различных.