Более 30 тысяч школьников получат материальную помощь к учебному году

Новости Беларуси. Свыше 30 тысяч школьников из 16,5 тысячи многодетных семей получат матпомощь к новому учебному году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Единовременную материальную помощь для подготовки к школе начали выплачивать с 1 августа. Она составляет 30 % бюджета прожиточного минимума на каждого. Выплаты предусмотрены государственной программой «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021-2025 годы. Финансовую поддержку окажут семьям, воспитывающим трое и более несовершеннолетних детей, независимо от дохода. Малообеспеченным и семьям, воспитывающим ребенка-инвалида, помощь окажут в виде государственной адресной соцпомощи.

Глеб Лавринович, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:

В текущем году предусмотрено более трех миллионов рублей. На каждого ребенка единовременная материальная выплата составляет 98 рублей 55 копеек. Что, в свою очередь, равно 30 % бюджета прожиточного минимума. И на сегодня в городе уже выплачено порядка 35 % школьникам из почти 6 000 многодетных семей.