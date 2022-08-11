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Более 30 тысяч школьников получат материальную помощь к учебному году

11 августа 2022 13:48
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Новости Беларуси. Свыше 30 тысяч школьников из 16,5 тысячи многодетных семей получат матпомощь к новому учебному году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Более 30 тысяч школьников получат материальную помощь к учебному году-1

Единовременную материальную помощь для подготовки к школе начали выплачивать с 1 августа. Она составляет 30 % бюджета прожиточного минимума на каждого. Выплаты предусмотрены государственной программой «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021-2025 годы. Финансовую поддержку окажут семьям, воспитывающим трое и более несовершеннолетних детей, независимо от дохода. Малообеспеченным и семьям, воспитывающим ребенка-инвалида, помощь окажут в виде государственной адресной соцпомощи.  

Более 30 тысяч школьников получат материальную помощь к учебному году-4

Глеб Лавринович, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:  
В текущем году предусмотрено более трех миллионов рублей. На каждого ребенка единовременная материальная выплата составляет 98 рублей 55 копеек. Что, в свою очередь, равно 30 % бюджета прожиточного минимума. И на сегодня в городе уже выплачено порядка 35 % школьникам из почти 6 000 многодетных семей.

Более 30 тысяч школьников получат материальную помощь к учебному году-7

Кроме того, по всей стране проходят благотворительные акции и ярмарки.  

# Социальная помощь # общество # Глеб Лавринович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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