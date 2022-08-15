«Шаг к успеху». Белорусская легкоатлетка Мирончик-Иванова встретилась с детьми в лагере

Новости Беларуси. «Шаг к успеху» – мотивационная акция продолжается в Минской области. В Червенском районе встречали почетных гостей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В оздоровительный лагерь приехала белорусская легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова. Встреча с известной спортсменкой прошла в формате дискуссии. Вместе обсудили выбор профессии и образ жизни атлетов. Как часто проходят тренировки, особенности здорового питания, откуда берется желание. Бронзовый призер чемпионата мира по легкой атлетике поделилась профессиональными секретами и личными рекордами.

Мне очень нравится ее стойкость, через что она прошла и чего добилась.

Мне как-то добавило мотивации. Я сама занимаюсь спортом, я хочу тоже идти вперед и не останавливаться.

Для меня спорт – это танцы. Я очень хочу уйти в профессиональные. Для меня это такой заряд. Она всегда такая позитивная, все так рассказывала, было очень интересно. И для себя я решила, что, наверное, все-таки я тоже пойду в профессиональные.