«Шаг к успеху». Белорусская легкоатлетка Мирончик-Иванова встретилась с детьми в лагере

Новости Беларуси. «Шаг к успеху» – мотивационная акция продолжается в Минской области. В Червенском районе встречали почетных гостей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. «Шаг к успеху» – мотивационная акция продолжается в Минской области. В Червенском районе встречали почетных гостей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В оздоровительный лагерь приехала белорусская легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова. Встреча с известной спортсменкой прошла в формате дискуссии. Вместе обсудили выбор профессии и образ жизни атлетов. Как часто проходят тренировки, особенности здорового питания, откуда берется желание. Бронзовый призер чемпионата мира по легкой атлетике поделилась профессиональными секретами и личными рекордами.
Мне очень нравится ее стойкость, через что она прошла и чего добилась.
Мне как-то добавило мотивации. Я сама занимаюсь спортом, я хочу тоже идти вперед и не останавливаться.
Для меня спорт – это танцы. Я очень хочу уйти в профессиональные. Для меня это такой заряд. Она всегда такая позитивная, все так рассказывала, было очень интересно. И для себя я решила, что, наверное, все-таки я тоже пойду в профессиональные.
Анастасия Мирончик-Иванова, бронзовый призер чемпионата мира по легкой атлетике:
Очень интересные грамотные вопросы, интеллектуальные. Очень умные, очень красивые, очень светлые детки, которые верят в будущее, наши будущие патриоты. Это самое ценное, что есть, наверное, у нашей страны – это наши дети. И когда мы их правильно воспитаем, правильно воспитаем их патриотами, заложим правильное движение, поможем достичь многих результатов, тогда получится толк.
На память о встрече – автографы и селфи. Помимо известных спортсменов, к республиканской акции «Шаг к успеху» присоединились музыканты, ученые, актеры. Интерактивные площадки на базе оздоровительных лагерей будут работать до конца лета.
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