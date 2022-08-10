«Дети интересуются». Биатлонистки Зубрилова и Калинчик показали мастер-класс в лагере «Чайка»

Новости Беларуси. Диалоговая площадка в рамках республиканской информационно-просветительской акции «Шаг к успеху» объединила отдыхающих в лагере «Чайка», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Диалоговая площадка в рамках республиканской информационно-просветительской акции «Шаг к успеху» объединила отдыхающих в лагере «Чайка», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В гостях именитые биатлонистки: старший тренер национальной команды Беларуси Елена Зубрилова, а также Людмила Калинчик, которая за свою спортивную карьеру дважды представляла Беларусь на Олимпийских играх. За достижениями – каждодневный труд, его спортсменкам прививали с раннего детства. А еще правильно выбранная цель – это то, что важно не только в спорте, но и в любом выбранном деле. Такие наставления для ребят, на память – автографы и общее фото.
Елена Зубрилова, старший тренер сборной Беларуси по биатлону:
Встреча людей, которые уже имеют на сегодня какие-то заслуги, с детьми очень актуальны. Дети интересуются. И неважно, кем они будут дальше. Они видят, что любой из них – это маленький камушек, который может стать бриллиантом.
Даже маленькое занятие может перерасти в мировой масштаб. Надо цель, если человек стремиться к цели, у него все получится.
У меня есть подруга, она тоже хотела стать биатлонисткой. И когда она услышала это все, сказала, что будет заниматься, чтобы добиться. Нам посоветовали еще школу для биатлонистов.
Общение продолжили на свежем воздухе. Интерактив на футбольном поле, флешмоб, эстафета. Спортсмены показали небольшой мастер-класс, собрав на тренировке всех желающих.