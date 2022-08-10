«Дети интересуются». Биатлонистки Зубрилова и Калинчик показали мастер-класс в лагере «Чайка»

Новости Беларуси. Диалоговая площадка в рамках республиканской информационно-просветительской акции «Шаг к успеху» объединила отдыхающих в лагере «Чайка», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В гостях именитые биатлонистки: старший тренер национальной команды Беларуси Елена Зубрилова, а также Людмила Калинчик, которая за свою спортивную карьеру дважды представляла Беларусь на Олимпийских играх. За достижениями – каждодневный труд, его спортсменкам прививали с раннего детства. А еще правильно выбранная цель – это то, что важно не только в спорте, но и в любом выбранном деле. Такие наставления для ребят, на память – автографы и общее фото.

Елена Зубрилова, старший тренер сборной Беларуси по биатлону:

Встреча людей, которые уже имеют на сегодня какие-то заслуги, с детьми очень актуальны. Дети интересуются. И неважно, кем они будут дальше. Они видят, что любой из них – это маленький камушек, который может стать бриллиантом.

Даже маленькое занятие может перерасти в мировой масштаб. Надо цель, если человек стремиться к цели, у него все получится.

У меня есть подруга, она тоже хотела стать биатлонисткой. И когда она услышала это все, сказала, что будет заниматься, чтобы добиться. Нам посоветовали еще школу для биатлонистов.