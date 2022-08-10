Прямой эфир

«Дети интересуются». Биатлонистки Зубрилова и Калинчик показали мастер-класс в лагере «Чайка»

10 августа 2022 15:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Диалоговая площадка в рамках республиканской информационно-просветительской акции «Шаг к успеху» объединила отдыхающих в лагере «Чайка», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

«Дети интересуются». Биатлонистки Зубрилова и Калинчик показали мастер-класс в лагере «Чайка»-1

В гостях именитые биатлонистки: старший тренер национальной команды Беларуси Елена Зубрилова, а также Людмила Калинчик, которая за свою спортивную карьеру дважды представляла Беларусь на Олимпийских играх. За достижениями – каждодневный труд, его спортсменкам прививали с раннего детства. А еще правильно выбранная цель – это то, что важно не только в спорте, но и в любом выбранном деле. Такие наставления для ребят, на память – автографы и общее фото.  

«Дети интересуются». Биатлонистки Зубрилова и Калинчик показали мастер-класс в лагере «Чайка»-4

Елена Зубрилова, старший тренер сборной Беларуси по биатлону:  
Встреча людей, которые уже имеют на сегодня какие-то заслуги, с детьми очень актуальны. Дети интересуются. И неважно, кем они будут дальше. Они видят, что любой из них – это маленький камушек, который может стать бриллиантом.

«Дети интересуются». Биатлонистки Зубрилова и Калинчик показали мастер-класс в лагере «Чайка»-7

Даже маленькое занятие может перерасти в мировой масштаб. Надо цель, если человек стремиться к цели, у него все получится.

«Дети интересуются». Биатлонистки Зубрилова и Калинчик показали мастер-класс в лагере «Чайка»-10

У меня есть подруга, она тоже хотела стать биатлонисткой. И когда она услышала это все, сказала, что будет заниматься, чтобы добиться. Нам посоветовали еще школу для биатлонистов.

«Дети интересуются». Биатлонистки Зубрилова и Калинчик показали мастер-класс в лагере «Чайка»-13

Общение продолжили на свежем воздухе. Интерактив на футбольном поле, флешмоб, эстафета. Спортсмены показали небольшой мастер-класс, собрав на тренировке всех желающих.  

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Людмила Калинчик # Елена Зубрилова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Всё начинается с подготовки сырья. Какой путь проходит хлеб перед тем, как попасть на стол?
10 августа 2022 15:01

Всё начинается с подготовки сырья. Какой путь проходит хлеб перед тем, как попасть на стол?

Ещё неделя – и готово. Южные районы Минской области завершают массовую жатву
10 августа 2022 14:51

Ещё неделя – и готово. Южные районы Минской области завершают массовую жатву

И друг, и помощник. Как проходят будни социального работника?
10 августа 2022 14:50

И друг, и помощник. Как проходят будни социального работника?