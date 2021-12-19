Сгущёнка с бело-голубой этикеткой. Когда её делают по ГОСТу, а когда – нет?

В Витебской областной инспекции Госстандарта с порога заявляют, что двойник молока сгущенного безопасен для покупателей. Да, между собой они схожи – бело-голубая этикетка делает свое дело. Но выясняем, что витебская сгущенка – это так называемое фантазийное наименование. Кроме того, сделана она не по ГОСТУ, а по ТУ – техническому условию.

Лилия Биндовская, заместитель начальника отдела госнадзора за стандартами Витебской областной инспекции Госстандарта:

Как правило, ТУ разрабатывает либо предприятие само, либо какая-то фирма для предприятия. ТУ дает больше возможностей предприятию вырабатывать другой ассортимент продукции. То есть, если в ГОСТе более четко прописано, что это молоко сгущенное, сливки сгущенные, скажем так, узкий ассортимент, и требования установлены, то в ТУ изготовитель сегодня ищет где-то дешевле сырье, где-то использование, скажем, как сыворотка. Это побочный продукт переработки молока. Он собирается на предприятии, и оно тоже хочет его перерабатывать. Он тоже имеет право для существования. Поэтому разрабатывается ТУ, чтобы можно было перерабатывать и другое сырье. Сказать, что продукция, выработанная по ТУ – хуже, нет. Она дает изготовителям больше расширить ассортимент, больше применять какое-то другое сырье. А применение их добровольно, поэтому это уже просто на усмотрение изготовителя.