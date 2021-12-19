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«Это маркетинговый ход, он не запрещён законом». На что обратить внимание при выборе сгущёнки?

19 декабря 2021 16:32
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Новости Беларуси. В интернете на неделе разгорелись настоящие страсти по сгущенке, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Покупатели возмущались, что на полках магазинов появился двойник, замаскированный и упакованный под уже настоящий белорусский бренд.  

«Это маркетинговый ход, он не запрещён законом». На что обратить внимание при выборе сгущёнки?-1

Сегодня в торговых сетях нашей страны продукция с бело-голубой этикеткой узнаваема многим. Разработана она еще в далеком 1939 году российской художницей Ираидой Фоминой. Дизайн пытались изменить, но все равно вернулись к старой этикетке. Ведь именно она ассоциируется с высоким качеством. А потому под эту этикетку играют все кому не лень. Правда, вот состав у некоторых производителей уже не тот. Хотя название прежнее. К примеру, как этот продукт. Вроде все написано понятно: сгущенка с сахаром. Но стоит заглянуть на обратную сторону и тут шрифтом поменьше уже написано, что это продукт сгущенный сывороточный с сахаром, а дальше – внушительный состав в три строчки.  

«Это маркетинговый ход, он не запрещён законом». На что обратить внимание при выборе сгущёнки?-4

– На что обращаете внимание: на цену или на состав?  
– На состав. Исключительно на состав.  
– А цена?  
– Если состав позволяет и это действительно того стоит, я готова переплатить, но я буду уверена, что там натуральные продукты.  

«Это маркетинговый ход, он не запрещён законом». На что обратить внимание при выборе сгущёнки?-7

– Где ГОСТ есть.  
– Смотрите, здесь на обратной стороне написано, что это молоко цельное сгущенное, а здесь, что продукт сгущенный сывороточный и с сахарозаменителем. Какое выберете?  
– Вот этот.  

«Это маркетинговый ход, он не запрещён законом». На что обратить внимание при выборе сгущёнки?-10

– Если бы вы на прилавке увидели сгущенку, какую бы из них выбрали?  
– Любая хороша.  
– А на что бы больше обратили бы внимание?  
– Глубокое, по-моему, да?  

«Это маркетинговый ход, он не запрещён законом». На что обратить внимание при выборе сгущёнки?-13

– Мы все время покупаем Глубокое. Мы сами из Гомельской области, я покупаю только из Глубокого.  

«Это маркетинговый ход, он не запрещён законом». На что обратить внимание при выборе сгущёнки?-16

Директор частного предприятия, которое уже три года занимается выпуском сгущенки с сахаром, ничего не скрывает, кроме самого производства – ссылается на его эксклюзивность. Здесь также есть лаборатории, где следят за качеством. Нареканий со стороны покупателей меньше, больше хвалы.  

«Это маркетинговый ход, он не запрещён законом». На что обратить внимание при выборе сгущёнки?-19

Александр Хацкевич, директор предприятия:  
Наша рецептура отличается только молоком и сывороткой. Это раз. Второе, мы еще раз говорим, молоко цельное, сгущенное с сахаром, и наш продукт – это кондитерские изделия на сегодня. Поэтому каждый покупает его на свой вкус. Наша продукция тоже вкусная. Нельзя говорить, их нельзя сравнивать, потому что разное сырье. Мы не сгущенное молоко цельное с сахаром, мы – продукт сывороточный. Сгущенный с сахаром.  

Качество, говорят здесь, вполне соответствует цене. В магазинах она и впрямь стоит до двух рублей. Для пущей убедительности Александр приводит сравнительный пример.  

«Это маркетинговый ход, он не запрещён законом». На что обратить внимание при выборе сгущёнки?-22

Александр Хацкевич:  
Вы покупаете сосиски, которые стоят 10 рубля и 3 рубля. Вы же не смотрите, они же похожи друг на друга. Но почему ни у кого не возникает мнения, что давайте, сосиски, которые по 3 рубля, будем делать как колбасу или паштет, в другую упаковку упаковывать. Это маркетинговый ход. Он не запрещен законом. И мы не вводим никого в заблуждение. Люди покупают, и мы считаем, что это наш продукт – похож.  

# Продукты питания # общество # Виктор Пралич # Александр Хацкевич # Ираида Фомина # Фотофакт

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