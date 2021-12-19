«Это маркетинговый ход, он не запрещён законом». На что обратить внимание при выборе сгущёнки?

Новости Беларуси. В интернете на неделе разгорелись настоящие страсти по сгущенке, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Покупатели возмущались, что на полках магазинов появился двойник, замаскированный и упакованный под уже настоящий белорусский бренд.

Сегодня в торговых сетях нашей страны продукция с бело-голубой этикеткой узнаваема многим. Разработана она еще в далеком 1939 году российской художницей Ираидой Фоминой. Дизайн пытались изменить, но все равно вернулись к старой этикетке. Ведь именно она ассоциируется с высоким качеством. А потому под эту этикетку играют все кому не лень. Правда, вот состав у некоторых производителей уже не тот. Хотя название прежнее. К примеру, как этот продукт. Вроде все написано понятно: сгущенка с сахаром. Но стоит заглянуть на обратную сторону и тут шрифтом поменьше уже написано, что это продукт сгущенный сывороточный с сахаром, а дальше – внушительный состав в три строчки.

– На что обращаете внимание: на цену или на состав?

– На состав. Исключительно на состав.

– А цена?

– Если состав позволяет и это действительно того стоит, я готова переплатить, но я буду уверена, что там натуральные продукты.

– Где ГОСТ есть.

– Смотрите, здесь на обратной стороне написано, что это молоко цельное сгущенное, а здесь, что продукт сгущенный сывороточный и с сахарозаменителем. Какое выберете?

– Вот этот.

– Если бы вы на прилавке увидели сгущенку, какую бы из них выбрали?

– Любая хороша.

– А на что бы больше обратили бы внимание?

– Глубокое, по-моему, да?

– Мы все время покупаем Глубокое. Мы сами из Гомельской области, я покупаю только из Глубокого.

Директор частного предприятия, которое уже три года занимается выпуском сгущенки с сахаром, ничего не скрывает, кроме самого производства – ссылается на его эксклюзивность. Здесь также есть лаборатории, где следят за качеством. Нареканий со стороны покупателей меньше, больше хвалы.

Александр Хацкевич, директор предприятия:

Наша рецептура отличается только молоком и сывороткой. Это раз. Второе, мы еще раз говорим, молоко цельное, сгущенное с сахаром, и наш продукт – это кондитерские изделия на сегодня. Поэтому каждый покупает его на свой вкус. Наша продукция тоже вкусная. Нельзя говорить, их нельзя сравнивать, потому что разное сырье. Мы не сгущенное молоко цельное с сахаром, мы – продукт сывороточный. Сгущенный с сахаром. Качество, говорят здесь, вполне соответствует цене. В магазинах она и впрямь стоит до двух рублей. Для пущей убедительности Александр приводит сравнительный пример.