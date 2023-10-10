Международная медицинская выставка открылась в Минске

Олег Зельманский, доцент Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Суть заключается в том, что на сегодня коррекция и подбор режима кислорода осуществляется в ручном режиме, на основании опыта врача. Мы предлагаем методику, которая позволяет этот процесс автоматизировать. Получив параметры пациента, автоматически подобрать уровень кислорода, который надо ему подавать. Таким образом мы позволяем добиться повышения эффективности терапии, потому что пациент получает ровно столько кислорода, сколько ему нужно в этот момент. И в то же время мы обеспечиваем экономию кислорода, потому что зачастую после начала терапии возможно снижение его уровня, что обычно не делают. И обеспечиваем безопасность, потому что мы даем кислорода столько, сколько надо, и не более.