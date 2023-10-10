Международная медицинская выставка открылась в Минске
Новости Беларуси. Инновационные технологии для здоровой и комфортной жизни. В Минске открылась Международная медицинская выставка. На одной площадке настоящее экспозиционное комбо: здесь представлена продукция лучших производителей оборудования и материалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участвуют более 70 экспонентов из Беларуси, России, Ирана, Турции, Венгрии и Нидерландов. Специалисты презентуют услуги учреждений здравоохранения, санаториев и медцентров, а также новинки оборудования для реабилитации, рефлексотерапии, ортопедии и других направлений медицины. Так, перспективный лечебный стартап представили сотрудники Белорусского университета информатики и радиоэлектроники. Новинка позволяет более эффективно оказывать помощь больным, которые нуждаются в обеспечении кислородом.
Олег Зельманский, доцент Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:
Суть заключается в том, что на сегодня коррекция и подбор режима кислорода осуществляется в ручном режиме, на основании опыта врача. Мы предлагаем методику, которая позволяет этот процесс автоматизировать. Получив параметры пациента, автоматически подобрать уровень кислорода, который надо ему подавать. Таким образом мы позволяем добиться повышения эффективности терапии, потому что пациент получает ровно столько кислорода, сколько ему нужно в этот момент. И в то же время мы обеспечиваем экономию кислорода, потому что зачастую после начала терапии возможно снижение его уровня, что обычно не делают. И обеспечиваем безопасность, потому что мы даем кислорода столько, сколько надо, и не более.
Выставка продлится до 12 октября. В программе конференции и семинары для профильных специалистов и практические мастер-классы для посетителей.