Борисовская районная организация ОСВОД стала лучшей в области в 17-й раз

Новости Беларуси. Борисовская районная организация ОСВОД лучшая в области, причем уже в 17-й раз, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Оценивалось существенное снижение количества трагедий на воде, исключение случаев утопления несовершеннолетних, а также современное оснащение и профилактическая работа. На учете Борисовского ОСВОД более 50 тысяч человек, работает около 250 первичных организаций – это треть населения города.

Игорь Шаплюк, председатель Борисовской районной организации ОСВОД:

Результаты, конечно, не родились сегодня. Они наращиваются из года в год. Главной, безусловно, оценкой деятельности является снижение гибели людей. Сегодня цифра – семь погибших, среди которых нет детей, – уже практически стабильность.