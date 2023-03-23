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Борисовская районная организация ОСВОД стала лучшей в области в 17-й раз

23 марта 2023 14:05
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Новости Беларуси. Борисовская районная организация ОСВОД лучшая в области, причем уже в 17-й раз, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Борисовская районная организация ОСВОД стала лучшей в области в 17-й раз-1

Оценивалось существенное снижение количества трагедий на воде, исключение случаев утопления несовершеннолетних, а также современное оснащение и профилактическая работа. На учете Борисовского ОСВОД более 50 тысяч человек, работает около 250 первичных организаций – это треть населения города.

Борисовская районная организация ОСВОД стала лучшей в области в 17-й раз-4

Игорь Шаплюк, председатель Борисовской районной организации ОСВОД:
Результаты, конечно, не родились сегодня. Они наращиваются из года в год. Главной, безусловно, оценкой деятельности является снижение гибели людей. Сегодня цифра – семь погибших, среди которых нет детей, – уже практически стабильность.

Борисовская районная организация ОСВОД стала лучшей в области в 17-й раз-7

Акцент в первую очередь на профилактику. Каждый месяц сотрудники ОСВОД посещают учреждения образования, чтобы в игровой форме напомнить ребятам основные постулаты.

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# Правила безопасности # общество # Игорь Шаплюк # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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