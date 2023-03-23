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В 2022-м в Минской области ввели свыше 1,3 млн квадратных метров жилья

23 марта 2023 13:56
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Новости Беларуси. В Минской области возведут свыше миллиона квадратных метров жилья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В 2022-м в Минской области ввели свыше 1,3 млн квадратных метров жилья-1

Наиболее активно застраиваются Минский, Смолевичский и Борисовский районы. Не отстает по темпам и Клецкий – там запланировано ввести в эксплуатацию до конца года более 6 тысяч квадратных метров жилья. Сейчас здесь возводят 40-квартирный дом по улице Советской. Это будет пятиэтажка, состоящая из двух секций, как однокомнатных, так и двухкомнатных квартир, с последующим благоустройством, парковками, в том числе для инвалидов, а еще озеленением.

В 2022-м в Минской области ввели свыше 1,3 млн квадратных метров жилья-4

Сергей Шейко, начальник отдела ЖКХ, архитектуры и строительства Клецкого райисполкома:
В целом 17 многодетных семей в Клецке и двум многодетным семьям на сегодня планируется предоставить квартиры в агрогородке Заостровечье. То есть 19 многодетных семей у нас уже точно в этом году улучшают жилищные условия. Плюс ряд будет направлен на индивидуальное жилищное строительство, а также на реконструкцию уже существующих.

Отметим, в 2022 году в центральном регионе было введено 1,33 миллиона квадратных метров жилья. Планы по строительству остаются практически на прежнем уровне.

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# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Сергей Шейко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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