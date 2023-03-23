В 2022-м в Минской области ввели свыше 1,3 млн квадратных метров жилья

Наиболее активно застраиваются Минский, Смолевичский и Борисовский районы. Не отстает по темпам и Клецкий – там запланировано ввести в эксплуатацию до конца года более 6 тысяч квадратных метров жилья. Сейчас здесь возводят 40-квартирный дом по улице Советской. Это будет пятиэтажка, состоящая из двух секций, как однокомнатных, так и двухкомнатных квартир, с последующим благоустройством, парковками, в том числе для инвалидов, а еще озеленением.

Сергей Шейко, начальник отдела ЖКХ, архитектуры и строительства Клецкого райисполкома:

В целом 17 многодетных семей в Клецке и двум многодетным семьям на сегодня планируется предоставить квартиры в агрогородке Заостровечье. То есть 19 многодетных семей у нас уже точно в этом году улучшают жилищные условия. Плюс ряд будет направлен на индивидуальное жилищное строительство, а также на реконструкцию уже существующих.

Отметим, в 2022 году в центральном регионе было введено 1,33 миллиона квадратных метров жилья. Планы по строительству остаются практически на прежнем уровне.