20-21 апреля в Минске пройдут дни Санкт-Петербурга. Что запланировано?

Дни Санкт-Петербурга пройдут в белорусской столице 20-21 апреля. Официальное открытие запланировано в городской Ратуше. В Минск с рабочим визитом прибыла делегация из России, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В рамках встречи руководство города вместе с гостями обсудили вопросы по организации тематического праздника. В программе – масштабные гуляния на самых крупных столичных площадках, посещение музеев, а также подписание «Дорожной карты» по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Санкт-Петербургом и Минском на 2023-2025 годы.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Сегодня мы отрабатываем ряд серьезных документов, которые дадут, конечно же, новый толчок нашим взаимоотношениям по самым различным направлениям деятельности. Это и вопросы промышленности, транспорта, вопросы работы наших учреждений образования, потому что молодежь – будущее нашей страны. И мы должны сделать все для того, чтобы следующие поколения дружили между собой, чтобы знали друг друга.

Евгений Григорьев, председатель комитета по внешним связям Санкт-Петербурга (Россия):

Сейчас задача, поставленная губернатором Санкт-Петербурга, Александром Дмитриевичем Бегловым, – увеличить товарооборот, увеличить координацию работы по социальным направлениям, образованию, культуре, конечно же. Наверное, таким ключевым моментом в этом году будет визит губернатора Санкт-Петербурга в конце апреля. Встреча здесь, в Минске.