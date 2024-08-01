Сезон школьного шопинга – около 350 ярмарок пройдёт к новому учебному году в Беларуси
Сезон школьного шопинга. Около 350 специализированных ярмарок организуют накануне учебного года в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Канцелярские товары, одежда и обувь. Широкий ассортимент товаров предлагают белорусские производители. Представлено более 300 моделей школьной формы.
Во сколько обойдется полный комплект школьника, узнавала Влада Родовская.
Для Натальи Милейко это уже 20 подготовка к школе. Старшему сыну – 30, младший – идет в 7 класс. Женщина шутит, как собрать ребенка – знает от А до Я. Каждый год действует строго по плану – в начале августа за покупками. Так и выбор больше, и в очередях не стоишь.
Наталья Милейко:
Ассортимент большой. Товаров достаточно, даже глаза разбегаются, не можем выбрать и качеством очень довольны.
Более 180 моделей для девочек и около 160 для мальчиков – представлены в школьных коллекциях в этом сезоне. И 90 % товаров – сделаны в Беларуси. Всего производителями выпущено более миллиона школьных изделий. Большинство из них уже в торговле.
Полный комплект школьника начальных классов на этот учебный год обойдется родителям от 370 белорусских рублей. Родителям старшеклассников минимальный набор обойдется в 460 рублей.
Влада Родовская, корреспондент:
Предусмотрена и скидочная система, которая помогает родителям немного сэкономить. Акции можно найти буквально на каждом школьном базаре. Чаще всего цену снижают от 15 до 30 %. А те, кто не гонится за трендами, может приобрести коллекцию прошлых лет в половину дешевле от стоимости.
В новом учебном году на 20 столичных школах и гимназиях апробируют эксперимент с капсульной формой. Разработан одинаковый лук для всех учащихся. Комплекты состоят из нескольких видов брюк, юбок, жилетов и жакетов. Представлены капсульные коллекции в Первом национальном торговом доме.
Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Все модели и все ассортиментные группы, позиции ежегодно подрабатываются, разрабатываются дизайнерами с учетом замечаний, рекомендаций, трендов, которые мы видели и по прошлым годам, особенно 2023 году, и, конечно, пожеланиями. Очень тесно сегодня идет взаимодействие с учебными заведениями, школами, гимназиями, с родительскими комитетами.
Купить все необходимое к школе можно на специализированных базарах. Они проходят всей стране. Организована и интернет-продажа.
Подробности в видео.