Сезон школьного шопинга – около 350 ярмарок пройдёт к новому учебному году в Беларуси

Сезон школьного шопинга. Около 350 специализированных ярмарок организуют накануне учебного года в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Канцелярские товары, одежда и обувь. Широкий ассортимент товаров предлагают белорусские производители. Представлено более 300 моделей школьной формы. Во сколько обойдется полный комплект школьника, узнавала Влада Родовская.

Для Натальи Милейко это уже 20 подготовка к школе. Старшему сыну – 30, младший – идет в 7 класс. Женщина шутит, как собрать ребенка – знает от А до Я. Каждый год действует строго по плану – в начале августа за покупками. Так и выбор больше, и в очередях не стоишь.

Наталья Милейко:

Ассортимент большой. Товаров достаточно, даже глаза разбегаются, не можем выбрать и качеством очень довольны.

Более 180 моделей для девочек и около 160 для мальчиков – представлены в школьных коллекциях в этом сезоне. И 90 % товаров – сделаны в Беларуси. Всего производителями выпущено более миллиона школьных изделий. Большинство из них уже в торговле. Полный комплект школьника начальных классов на этот учебный год обойдется родителям от 370 белорусских рублей. Родителям старшеклассников минимальный набор обойдется в 460 рублей.

Влада Родовская, корреспондент:

Предусмотрена и скидочная система, которая помогает родителям немного сэкономить. Акции можно найти буквально на каждом школьном базаре. Чаще всего цену снижают от 15 до 30 %. А те, кто не гонится за трендами, может приобрести коллекцию прошлых лет в половину дешевле от стоимости.

В новом учебном году на 20 столичных школах и гимназиях апробируют эксперимент с капсульной формой. Разработан одинаковый лук для всех учащихся. Комплекты состоят из нескольких видов брюк, юбок, жилетов и жакетов. Представлены капсульные коллекции в Первом национальном торговом доме.