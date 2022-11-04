Сезон охоты начался. Какие правила соблюдать, чтобы не считаться браконьером?

Пока грибники вовсю исследуют золотые опушки Синеокой, заядлые охотники путешествуют по живописным осенним дубравам в поисках ценного трофея.
Пока грибники вовсю исследуют золотые опушки Синеокой, заядлые охотники путешествуют по живописным осенним дубравам в поисках ценного трофея.
Василий Зенько, консультант отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь:
Сейчас разрешена охота на всех охотничьих животных, которые у нас есть. Их порядка 54 видов – лось, олень, косуля, бобр, выдра, заяц. Охота на зайца разрешена только с гончими собаками, имеющими полевой диплом.
Закона бояться – в лес не ходить. Прежде чем мчаться навстречу долгожданной экспедиции, крайне важно изучить все тонкости древнего промысла, установленные правила и запреты.
Василий Зенько:
Один из основных моментов – это документы, которые должен иметь при себе охотник во время непосредственного проведения. Удостоверение на право охоты, уплаченная госпошлина и действующее разрешение на оружие.
Не стоит забывать и о безопасности, иначе выходные наедине с природой рискуют обернуться страшной трагедией.
Василий Зенько:
Если на загонной охоте запрещена стрельба вдоль стрелковой линии, то при индивидуальной охоте запрещена стрельба, когда видимость ограничена на расстоянии полета снаряда.
Нарушение законодательства – прямой путь к административной и даже уголовной ответственности. Браконьерство – табу.